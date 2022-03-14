الفراخ المشوية المدخنة في فرن البوتجاز بالبابريكا والكاري طعم وريحة تحفة غلبت الجاهز

إن الفراخ المشوية معشوقة الجماهير على الأطلاق فما من أحد لا يحب تناولها والاستمتاع بطعمها، ولكن للمطاعم لها تكات خاصة بها تجعل كل من يتناولها يعشقها ويعتقد أن من الصعب تحضيرها في المنزل بنفس الإحترافية فيضطر الكثير لشرائها من الخارج بضعف ثمن تكلفتها عند صنعها في البيت كما أن لا نضمن نظافة وصلاحية المنتجات التي نشتريها عمياناً من الخارج مما يقلق الجميع وخاصةً في الظروف الأخيرة التي يمر بها العالم كله من انتشار الأمراض والفيروسات التي يجب علينا جميعاً الوقاية منها.

الفراخ المشوية المدخنة في الفرن

ومن أسهل وألطف الوصفات التي يمكننا طبخ الدجاج به هو الدجاج المشوي وخاصةً المتبل منه بالبابريكا والكاري اللذان يمنحان الدجاج الطعم الشهي اللذيذ والرائحة الفواحة التي تعمل على فتح الشهية، وفيما يلي سوف نذكر لحضراتكم طريقة عمل الدجاج المشوي المدخن في الفرن، فتابهونا لمعرفة التفاصيل كاملة.

مكونات الدجاج المشوي المدخن

دجاجة كاملة متوسطة الحجم مقسومة نصفين. أربع فصوص كبيرة من الثوم المهروس. أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي ويفضل زيت الزيتون لنكهة أروع. ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون. ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض. ملعقة كبيرة من الكاري. ملعقة كبيرة من البابريكا المدخنة. ملعقة صغيرة من الشطة الحمرا. ملعقة من الملح الناعم. ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة كبيرة من البصل البودرة. ملعقة كبيرة من الكاتشب. رشة من الحبهان المطحون. ربع كوب من اللبن السائل أو الزبادي. بصل وطماطم وفلفل للشواء والتقديم. قطعتان من الفحم للتدخين. أرز بسمتي للتقديم. سلطات طحينة وثومية للتقديم. سلطة خضراء وكول سلو للتقديم.

طريقة تحضير الفراخ المشوية المدخنة في البوتاجاز