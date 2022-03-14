نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تبيضين بشرة وجهك في ربع ساعة؟ قناع قوي بأقوى تأثير لتبييض الوجه والرقبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي خلطات لتبيض الوجه، تستمر عمليات البحث عن أفضل الطرق التي من خلالها تحصلين على تفتيح البشرة بدون استعمال كريمات، واليكي سيدتي الحل الأمثل لتلك المشكلة مع للوصفات الطبيعية التي تتكون خصائصها من مواد وزيوت طبيعية 100٪ تعمل سريعا على تفتيح الوجه والرقبة واليدين بدون اضرار جانبية، وبالسطور التالية نتناول لكيفية تبييض الوجه.

تبيض الوجه في 5 دقائق

يعتبر الحليب من الوصفات الطبيعية المجربة التي تعطيكي نتيجة مذهلة في تبييض الوجه سريعه، حيث يعمل الحليب على تصفية الوجه وجعل البشرة مثل بشره الاطفال.

المكونات

ملعقه كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.

طريقه تحضير الوصفة

نخلط الحليب السائل مع مسحوق النشاء جيدا جدا في وعاء صغير. ناخذ قطعة قطن نظيفة ونغمسها في خليط الحليب. نبدا بتمرير قطعة القطن المبللة بالخيط على الوجه والرقبه ثم اليدين. يترك الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة لكي يجف تماما. ثم يشطف الوجه بعد ذلك بالماء الدافئ، وتكرر تلك الوصفة ثلاثه مرات من كل اسبوع.

خلطة لتبيض الوجه في ربع ساعة

خلطة الزبادي مع عصير الليمون

حين ترغبين في إزالة النمش والبقع الداكنة على الوجه عليكي باستخدام وصفة الزبادي مع عصير الليمون التي تعمل سريعا على علاج واخفاء النمش والبقع من على الوجه.

المكونات

ملعقه كبيرة من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

الطريقة

نتاكد من خلط المكونات معا جيدا جدا في وعاء بلاستيك. نبدا بتطبيق الخليط على الأماكن المراد تفتيحها سواء الوجه او اليدين او الرقبه أو الأرجل. يطرق المزيج لمدة 30 دقيقة. ثم يشطف بالماء الفاتر، ينبغي الحفاظ على تلك الوصفة اربع مرات من كل اسبوع وسترين الفرق بنفسك.

خلطة ماء الورد مع قطرات الليمون

المكونات

ملعقه كبيرة من النشا.

ملعقه كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقه كبيره من ماء الورد.

بعد خلط المكونات السابق ذكرها جيدا جدا.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه والرقبه.

نترك الماسك حتى يجف لمده 40 دقيقة، بعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر، احرصي على اتباع الوصفة ثلاثة مرات من كل اسبوع.

وصفة لتفتيح البشرة سريعا

يمكن اتباع وصفة الطماطم المذهلة التي تعطي نتيجة فورية في تفتيح لون البشرة، حيث تساعد الطماطم على ازلة البقع من على سطح الجلد، ومع خلطها بكمية من النشا نحصل على قناع فعالة في تقشير الطبقة الميتة المتراكمة على البشرة.

المكونات

ملعقتان من مسحوق النشا.

ملعقة من معجون الطماطم.

الطريقة