نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر في الطشة.. طريقة عمل الملوخية المصرية على أصولها بنكهة وقوام لا يُقاوم في المقال التالي

طريقة عمل الملوخية على أصولها، الملوخية من الأكلات الشهية التي اشتهر بها المطبخ المصري ثم انتقلت إلى كافة أنحاء العالم العربي ولكن تتعدد طرق تحضيرها من مطبخ لأخر فهناك الملوخية بالجمبرى أو الفراخ أو الأرانب أو الطماطم، وهى تعد من الأكلات المفيدة والملئية بالعناصر الغذائية الهامة، وإليكم طريقة عمل الملوخية الأصلية. طريقة عمل الملوخية على أصولها مكونات عمل الملوخية: كيلو ملوخية.

شوربة دجاج.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة كبيرة زبدة. طريقة التحضير: أولا قومى بتقطيف أوراق الملوخية ثم اغسليها جيدا وصفيها وضعيها على فوطة حتى تجف وتتخلص من الماء تماما.

ضعي أوراق الملوخية على قطاعة خشبية وابدئي فى خرطها جيدا حتى تصبح ناعمة.

بعد ذلك ضعيها فى شوربة الدجاج المغلية على النار وقلبيها سريعا حتى لا تفك منك.

عندما تبدأ الملوخية فى الغليان ارفعيها من على النار

لتحضير طشة الملوخية ضعي قطعة من الزبدة فى طاسة على النار واتركيها حتى تسخن تماما ثم أضيفي ملعقة من الثوم المفروم واستمري فى التقليب يغمق الثوم قليلا ثم أضيفي الكسبرة الناشفة.

استمري فى التقليب حتى تأخذ التقلية اللون الذهبي المميز ثم ارفعيها من على النار.

ضعي الملوخية فى طاجن التقديم ثم اسكبي عليها التقلية وهى ساخنة ثم تأخذ كمية قليلة من الملوخية وتوضع فى طاسة التقلية ثم أضيفها مرة أخرى إلى الطاجن وقديمها على سفرتك. طريقة عمل الملوخية بالطماطم المكونات: كيلو ملوخية خضراء مقطفة ومخروطة.

ثوم مفروم.

عصير طماطم مصفي.

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة.

مرقة دجاج.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملح. طريقة التحضير: ضعي عصير الطماطم فى قدر على النار مع إضافة كمية قليلة من الماء وكمية من الملح واتركيها حتى الغليان.

أضيفي مرقة الدجاج والكسبرة وقلبيها مع عصير الطماطم ثم اتركيها لتغلى مرة أخرى ثم ضعي الملوخية والسكر وقلبي الخليط معا واتركيها قليلا حتى تأخذ القوام المناسب ثم أرفيعها من على النار.

ضعي الملوخية فى طاجن التقديم ثم اسكبي عليها التقلية ثم خذى ملعقة من الملوخية وضعيها فى طاسة التقلية ثم أعيديها مرة أخرى إلى الملوخية وتقدم على السفرة. عمر شويل - جدة السر في الطشة.. طريقة عمل الملوخية المصرية على أصولها بنكهة وقوام لا يُقاوم - ثقفني

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