نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم رهيب أسهل طريقة عمل كحك العيد الناعم في البيت بمكونات اقتصادية في المقال التالي

الكثير من ربات البيوت يقومون بالبحث عن طريقة تجهيز الكحك في البيت ويعتبر من الحلويات الجميلة للغاية، كما ان العديد من الكبار والصغار تناولها لما لها طعم مميز، ولا يحلو رمضان أو عيد الفطر إلا بعمل الكحك وغيره من الحلويات وذلك لما فيه من تجمع للاهل والاقارب وترغب الكثير من الأمهات في تحضير كحك العيد في المنزل، حيث هناك الكثير يفضل تناول كحك العيد مع شاى أو لبن، مثل تناول الكحك السادة أو الكحك المحشو، والذي يكون بالعجوة أو الملبن. مقادير عمل كحك العيد سنوضح لكم الان المكونات المستخدمة في تجهيز كحك العيد في المنزل والتي ستكون كالاتي: نصف كيلو من السمنة

واحد كيلو من الدقيق

ملعقة كبيرة من خميرة

معلقة واحدة كبيرة من السكر

كوب وربع من اللبن ساخن ونضعه مع الخميرة

ثلاث ملاعق من السمسم

ملعقة كبيرة من ريحة الكحك

معلقة صغيرة من البيكنج بودر

ريحة موز

ذرة ملح طريقة تحضير الكحك العيد اولا يوضع نصف كيلو من السمنة في وعاء علي النار حتي تقدح علي النار وبعدها بتم تسخين كوب من اللبن علي النار حتي تصبح دافئة فقط ويضاف اليه ملعقة كبيرة من السكر وملعقة اخري من الخميرة وبعد ذالك يوضع كيلو دقيق في وعاء مع 3 ملاعق سمسم ني وبيكنج بودر وذرة ملح صغيرة وملعقة كبيرة من رائحة الكحك وبعد ذلك يضاف رائحة الموز الي العجين الذي قمنا بعمله ثم نضيف ايضا كوب اللبن المختلط بالسكر والخميرة ويوضع بعدها السمن الساخن علي الدقيق ويقلب بملعقة خشب وتعجن في العجانة الكهربائية او تفرك العجين باليد جيدا يتم اضافة لبن قليلا اذا كان العجين ليس ناعما وتفرك جيدا حتي تكون النتيجة مظبوطه وبعدها يشكل الكحك ويحشو حسب الرغبة سواء عجوة أو ملبن وينقش بمنقاش الكحك ثم يتم رصها في صاجة الفرن وبعد ذلك اترك الكحك 5 دقائق في مكان دافئ قبل ان تضعها في الفرن وبعدها يدخل الفرن علي درجة حرارة 170 او درجة حرارة متوسطة ويتم رشة بالسكر البودر بعد ان يبرد وبالصحة والعافية والراحة عمر شويل - جدة بطعم رهيب أسهل طريقة عمل كحك العيد الناعم في البيت بمكونات اقتصادية - ثقفني

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