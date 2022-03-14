في دقائق اعملي أحلى مهلبية شهية بمكونات بسيطة وغير مكلفة في البيت

تعد المهلبية من الحلويات المصرية المشهورة التي يعشقها الكثيرين من الناس، وهنا سوف نقدمها بمذاق رائع وشهي في البيت، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وإقتصادية ومليئة بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، كما أنها لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها حيث يتم تحضيرها في دقائق، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل دون تعب لكي ولأولادك، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل المهلبية الشهية بمكونات إقتصادية في البيت.

مقادير عمل المهلبية

تحتوي المهلبية الشهية على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

أربع ملاعق كبيرة من النشا.

٤ أكواب من اللبن.

كيس كريم شانتيه.

سكر حسب الرغبة.

كيس من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير المهلبية الشهية في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نضع إناء عميق على النار ونقوم بإضافة الحليب مع السكر ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة كيس من الفانيليا مع أربع ملاعق من النشا مع التقليب المستمر عند إنزالها من على النار. ثم نقوم بإضافة كيس من كريم شانتيه ونرفع الخليط على النار ونقلب الخليط جيداً حتى يسمك. بعد ذلك ننزله من على النار ثم نضعها في أطباق للمهلبية ثم نغطيها ونرش عليها المكسرات وندخلها الثلاجة ثم نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق مهلبية لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات حيث يمنع هشاشة العظام ولين العظام.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة ويعطينا جسم صحي ورشيق وعظام صلبة.

مكونات عمل المهلبية بالمانجو

تتكون مهلبية المانجو من مكونات بسيطة جداً وهي كالآتي:-

كيلو من اللبن.

4 ملاعق من النشا.

3 أكواب من المانجو.

رشة من المكسرات.

كوب من السكر.

رشة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة عمل المهلبية بالمانجو بصورة رائعة وهى كالتالي:-