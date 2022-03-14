بملعقة قهوة أصبغي حواجبك بنفسك في المنزل بصبغة طبيعية غير مضرة لحواجب مرسومة وأكثر جاذبية

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة، يعتبر مظهر الحواجب من أهم الأمور التي تهتم بها كل امرأة وفتاة كما تبحث كثيراً عن وصفات وطرق لكيفية جعلها مرسومة بالمظهر والشكل المناسب لكل فتاة وسيدة وذلك تبعاً لشكل الوجه ويحافظ على الشكل الجمالي للوجه، ويرضى كافة الأذواق لذلك سنتعرف سوياً علي طريقة بسيطة سهلة لكيفية رسم الحواجب وسوف نذكر أيضاً تغيير لون الحواجب بطريقة آمنه وطبيعية بمكونات بسيطة وغير مكلفه وفي نفس الوقت تكون النتيجة مثل أشهر البيوتي سنتر، لذلك سوف نتعرف في هذه السطور القادمة على طريقة رسم الحواجب وصبغها بطريقة احترافيه وسهلة وبمكونات متوفرة في مطبخك، مع تقدم عمر النساء يظهر الشعر الأبيض في الحواجب مما يدفع النساء إلى البحث عن طرق كثيرة لصبغ الحواجب عن طريق الذهاب إلى سناتر التجميل أو استخدام مواد ووصفات طبيعية، ومن الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها في صبغ الحواجب للتخلص من اللون البني هي القهوة، وسوف نتعرف على هذه الوصفة وطريقة استخدامها في هذا المقال.

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة

لقد انتشرت صبغ الحواجب بالقهوة في الفترة الأخيرة ويستخدمها الكثير بدلاً من الصبغات التي يدخل في تركيبها المواد الكيميائية، كما يوجد القهوة الكثير من الفوائد للبشرة فهي تعزز نمو وكثافة شعر الحواجب سريعاً وتعتبر القهوة من الأشياء الرائعة التي تساعد في الحفاظ على المظهر الجمالي للوجه دون الذهاب لصالونات التجميل وبطريقة طبيعية وغير مكلفة، يمكن لكل سيدة وفتاة صبغ الحواجب باستخدام القهوة حتى يمكنك الحصول على حواجب لونها بني حيث هذا اللون يعطى جمالاً ونضارة خاصة للوجه لذا يجب عليكي سيدتي اتباع هذه الخطوات التالية بدقة:

نقوم باستخدام كمية قليلة من القهوة الناعمة ثم نضع مقدار قليل من الكاكاو الخام ويكون بودر ثم نقوم بخلط المكونات جيداً مع إضافة ملعقتان من زيت جوز الهند ثم ننزل بمقدار ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ثم نحضر وعاء ونضع به مقدار القهوة وكذلك الكاكاو ثم نضيف إليهم زيت جوز الهند والعسل النحل مع مراعاة التقليب حتى يتجانس.

ثم يترك الخليط جانباً لمدة من دقيقتين إلى ثلاث دقائق قبل البدء في استخدام الوصفة وبعد الانتهاء من تحضير الخليط نقوم بتوزيع الخليط على الحواجب بواسطة فرشاة ثم نترك الخليط على الحواجب لمدة نصف ساعة تقريباً.

ثم قومي سيدتي باستخدام قطعة من القطن مبللة بمقدار من الماء الفاتر لإزالة بقايا الوصفة من على الحواجب وسوف تحصلين على نتيجة أهمية استخدام القهوة في صبغ الحواجب، مع تقدم عمر النساء يظهر الشعر الأبيض في الحواجب مما يدفع النساء إلى البحث عن طرق كثيرة لصبغ الحواجب عن طريق الذهاب إلى مراكزالتجميل أو استخدام مواد ووصفات طبيعية، ومن الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها في صبغ الحواجب للتخلص من اللون البني هي القهوة، وسوف نتعرف على هذه الوصفة وطريقة استخدامها بطريقة صحيحه

تغفل الكثير من السيدات عن صبغة القهوة لصبغ الشعر أو صبغ الحواجب، فالقهوة من الوصفات الطبيعية والمفيدة لكلًا من البشرة والشعر، كما أنها من الوصفات الآمنة على كلٍ منهما، وتعمل على ترطيب الشعر وزيادة نموه، كما أنها تساهم في علاج تساقط الشعر وتقصفه، بالإضافة إلى أنها تعمل على صبغ الشعر الأبيض سواء في الشعر أو الحواجب، وتعطي للشعر لون بني رائع، كما يمكن استخدامها كصبغة طبيعية للحواجب إن كنتي ترغبين في صبغ حاجبيكِ، فنقدم لكي سيدتي طريقة صبغ الحواجب بالقهوة.