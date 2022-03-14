رول البطاطس البيوريه باللحمة المفرومة في المنزل على طريقة أشهر المطاعم

يعتبر رول البطاطس البيوريه باللحمة المفرومة ، من أطباق المطبخ التركي الرائعة والمميزة التي لا تقاوم، والمحببة لدى الجميع وخاصة الأطفال وتعتبر البطاطا من أكثر أنواع الخضروات المنتشرة حول العالم، التي يمكن تناولها طول العام لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن المهمة والمفيدة لصحة الجسم، ويمكن أن تقدم البطاطا بالكثير من الأشكال والوصفات السهلة والسريعة والغير مكلفة، ودائماً تحرص الكثير من الأمهات بشكل يومي في شهر رمضان الكريم علي تحضير وجبات صحية ومغذية ولذيذة لأفراد أسرتها، من أجل الحفاظ على صحة أطفالها وتعويض ما يفقده الجسم أثناء الصيام، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل رول البطاطس باللحمة المفرومة في المنزل بكل بساطة وسهولة.

مكونات عمل رول البطاطس البيوريه باللحمة المفرومة



تعرفي من هنا علي مقادير هذه الأكلة الشهية وهي كالتالي:-

3 حبات متوسطة من البطاطس.

كوب ونصف من الجبنة المتزريلا.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

2 بيضة بدرجة حراره الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

الحشو:-

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

لحمة مفرومة 350 جرام.

بصلة مفرومة خشن.

فلفل أحمر مقطع مكعبات صغيرة.

فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

كوب من الماء الساخن.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

للتزيين:-

جبنة موتزريلا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير رول البطاطس البيوريه باللحمة المفرومة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

في طبق عميق نقوم ببشر البطاطس ونضغط عليها جيداً للتخلص من الماء، ثم نضيف عليها الجبنة المتزريلا والبقدونس والبيض والملح والفلفل الأسود، ونقلب المكونات جيداً. ثم نحضر صينية كبيرة مربعه ونضع بها ورق زبده، ونضع البطاطس ونفردها بالتساوي على شكل مربع، وعند الانتهاء ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية ، في رف أوسط حتى تأخذ لون خفيف. بعد ذلك لعمل الحشوة في طاسة على النار، نضع الزيت النباتي واللحمة المفرومة، ونقلب جيداً لمدة 10 دقائق حتى يتغير لونها. ثم نضيف البصل والفلفل الأخضر والأحمر والصلصة، والملح والفلفل الأسود والبابريكا وكوب من الماء الساخن، ونقلب جيداً وتترك لتغلي وتتشرب الماء. بعد ذلك نحضر البطاطس من الفرن ونضع الحشوة ونفردها بالتساوي. ثم نلفها رول بواسطة ورق الزبدة ثم نرش القليل من الجبنة المتزريلا، على الوجه وندخلها الفرن مره ثانية حتى تذوب الجبنة.

ثم بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقطعها حلقات وتوضع في طبق التقديم وتقدم بألف صحة وعافية.

فوائد البطاطس الصحية للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض الفوائد المهمة وهي كالاتي:-