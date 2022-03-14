وجبة للغداء والعشاء بطريقة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وشهي

وجبة للغداء والعشاء ، تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق لتحضير وجبات صحية وشهية ولذيذة ومغذية وبطرق مبتكرة لأفراد أسرتهم من أجل تناول طعام صحي ومفيد وشهي في نفس الوقت، ويمد أجسامهم بالطاقة والحيوية والنشاط، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل هذه الوجبة ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضا، وتتميز هذه الوجبة بقيمتها الغذائية، وبفائدتها الصحية نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والمعادن والنشويات والكربوهيدرات، وبمذاقها اللذيذ والمميز، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا يتطلب وقت ولا مجهود، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالبيض والجبن وسوف تنال إجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة للغداء والعشاء بكل سهولةـ، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة للغداء والعشاء

تتكون وجبة للغداء والعشاء من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حبة بطاطس كبيرة مقطع شرائح رقيقة.

حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعمة.

ملح.

زيت نباتي أو زيت زيتون.

فلفل أسود.

كمون.

زنجبيل.

كركم.

بابريكا.

كاري.

ثوم بودر.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم أو الكاتشب.

2 ملعقة كبيرة من الجبن كريمي.

كوب ونصف من السبانخ المفروم ناعم.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وجبة للغداء والعشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية وصحية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضيف إلى شراح البطاطس رشة من الملح ونخلطهم جيدا. ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نوزع فيها طبقة من الجبنة الموزاريلا المبشورة. ثم نرص فوقها شرائح البطاطس. بعد ذك ندهن شرائح البطاطس بزيت الزيتون. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى ونتركها حتى تنضج. ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها 3 ملاعق كبيرة من الزيت والبصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى يذبل البصل. بعد ذلك نضيف اللحم المفروم ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها. ثم نضيف البقدونس المفروم ناعم والفلفل الأسود والكمون والزنجبيل والكركم والبابريكا والشطة والكاري والثوم البودرة ونقلب باستمرار حتى تنضج. ثم نضيف صلصة الطماطم ونقلب باستمرار ونتركها حتى تنضج اللحم جيدا ويتجانس الخليط. بعد ذلك نرفع الحشوة من على النار. ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. ثم نضيف السبانخ المفروم ناعم ونقلبه باستمرار قليلا. بعد ذلك نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة ونقلب باستمرار حتى تنضج. ثم نضيف الجبنة الكريمي ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط. ثم نرفع السبانخ من على النار. بعد أن تنضج البطاطس نخرجها من الفرن ونوزع فوقها حشوة السبانخ ونساويها جيدا. ثم نوزع فوقها حشوة اللحم ونساويها جيدا. ثم نوزع طبقة من الجبنة الموزاريلا المبشورة. بعد ذلك نلفه رول بدون ورقة الزبدة، ثم نوزع على وجه الرول جبنة موزاريلا مبشورة. ثم ندخل الرول الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركه حتى يتحمر وتذوب الجبنة. ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم رول البطاطس في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

ربع كوب من الخل.

كيلو إلا ربع من الطماطم مقطع مكعبات كبيرة.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

رشة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير