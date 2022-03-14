اصنعي بنفسك أصابع البقلاوة اللذيذة على سفرة رمضان بطعم احلي من الجاهز

تعتبر أصابع البقلاوة ، من الحلويات الشرقية المعروفة والمشهورة في دول الشام والمغرب العربي، والتي تعد بحشوات مختلفة ومتنوعة كالجوز والفستق الحلبي والبسبوسة وغيرها من الحشوات الأخرى، وتحلي بالعسل أو الشربات وتقدم كطبق للتحلية في شهر رمضان الكريم والأعياد والمناسبات للضيوف، وتعتبر أصابع البقلاوة من الأصناف السهلة والسريعة والغير مكلفة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها في كل منزل، فهي لن تأخذ وقتاً طويلاً عند تحضيرها، مما يجعلها سريعة التحضير وهي مفضلة لدى الجميع، وخاصة الأطفال والكبار لمذاقها الطيب وطعمها الشهي واللذيذ، فإذا كنت تبحثين عن طرق جديدة ومختلفة لعمل البقلاوة، فهيا بنا نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسهل طريقة لعمل أصابع البقلاوة اللذيذة على سفرة رمضان.

مكونات عمل أصابع البقلاوة



تحتوي هذه الحلوى علي مقادير بسيطة غير مكلفة في متناول الجميع وهي كالتالي:-

أوراق البقلاوة أو الجلاش 750 جرام.

كوب ونصف من السمنة المذابة 300 جرام.

مكسرات مختلفة من أي نوع مفضل 400 جرام.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقتين كبيرتين من السكر البودرة أو العسل الأبيض.

للتزيين:-

فستق حلبي مجروش.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير أصابع البقلاوة اللذيذة في المنزل وهي كالاتي:-

أولاً لتحضير الحشوة في الكبة نضع المكسرات والقرفة والسكر ونخلط جيداً، حتى نحصل على قوام ناعم توضع في طبق وتترك جانباً لحين الاستخدام. بعد ذلك نحضر ورقه من الجلاش، وندهنها بالسمنة ونطبقها نصفين وندهن بالسمنة، ونرش القليل من الحشوة ونلفها رول بعد ذلك، و نضغط عليها من الجانبين إلي الداخل لتأخذ شكل تموجات. ثم نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة، وعند الانتهاء ترص في صينية مدهونة بالسمنة، وندهن الوجه بالقليل من السمنة. بعد ذلك ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 150 مئوية، في رف أوسط لمدة ساعة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد، وتزين بالفستق الحلبي المجروش وتترك جانباً لتبرد تماماً، ثم تقدم بألف هنا وشفا.

طريقة عمل الشربات

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير الشربات وهي كالاتي:-

نقوم بوضع حله علي النار ونضع بها، 2 كوب من السكر وكوب من الماء، وعصير نصيف لليمونة ونقلبهم جيداً.

ثم نتركهم علي النار حتي الغليان لمدة 10 دقائق، ثم يتم رفعهم من علي النار، ونتركه يبرد تماماً لحين الاستخدام.

طريقة عمل عجينة الجلاش في المنزل

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضيرها في المنزل وهي كالتالي:-