طريقة عمل ورق العنب بطريقة سهلة ولذيذة

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يعد طبق محشي ورق العنب من أشهر الاطباق المنتشرة في منطقة الشرق الاوسط. حيث يتميز بطعمه اللذيذ وغناه بالعناصر الغذائية المهمة لصحة جسم الانسان. ومن الجدير بالذكر ان طرق تحضيره سهلة ولكنها تحتاج لوقت طويل كما تختلف من بلد لأخر. وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضير محشي ورق العنب بعدة طرق مختلفة. ورق العنب المصري المكونات نصف كيلو غرام من ورق العنب.

كيلو غرام من الارز المصري المغسول.

راس من البصل المفروم.

كوبان من صلصة البندورة.

كوب من الشبت المفروم.

احضار كوب من الكزبرة المفرومة.

كوب من البقدونس المفروم بشكل ناعم.

نصف كوب من النعناع المفروم بشكل ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الاسود.

ثمانية اكواب من الماء.

عصير حبة من الليمون الحامض.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

حبتان من البطاطا المقطعة الي شرائح.

اربعة اكواب من مرق الخضار. طريقة التحضير نغلي الماء في وعاء على النار ونضيف عصير الليمون الحامض.

نسلق اوراق العنب في الماء المغلي ثم نحمي الزيت في وعاء على النار ونضيف اليه البصل.

نقلب البصل حتى يذبل ونضيف الشبت وعصير البندورة والبقدونس والنعناع والفلفل الاسود والملح.

نضيف الارز ثم نقلب المكونات معا حتى تنضج.

نضع مقدار ملعقة كبيرة من الحشوة داخل كل ورقة عنب ثم نغلق اطرافها ونلفها على هيئة اسطوانة.

نصف شرائح البطاطا في وعاء ثم نصف فوقها ورق العنب المحشي.

نغمر ورق العنب بمرق الخضار ثم نضع طبقا فوقها حتى لا تتفكك اوراق العنب.

نطهو ورق العنب حتى ينضج ثم نقدمه. ورق العنب المصري باللحم المكونات نصف كيلو من ورق العنب الطازج او المخزن.

احضار نصف كيلو من الارز.

نصف كيلو من اللحم البقري المفروم فرما ناعما.

راس من البصل المقشر.

اربعة فصوص من الثوم.

حبتان من الطماطم طازجتان.

ملعقتان من البقدونس المفروم بشكل ناعم.

احضار ملعقتان من النعناع المفروم بشكل ناعم.

فنجان من الزيت النباتي.

اضافة فنجان من زيت الزيتون النقي.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

اضافة ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

وضع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة بشكل ناعم.

ماء حسب الحاجة.

شرائح الدجاج او اللحم الطازج حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بوضع الارز في وعاء مناسب ونضيف اليه كوبين من الماء الفاتر والقليل من الكركم ونتركه جانبا لمدة نصف ساعة.

نضع ماء نقيا في قدر مناسب ونضعه على نار هادئة حتى يغلي بشكل تام ثم نضيف ورق العنب الي الماء لمدة دقيقتين او أكثر بقليل حتى يصبح ورق العنب طريا ثم نضعه في مصفاة للتخلص من الماء الساخن.

نبدأ بتحضير تتبيله ورق العنب من خلال وضع الارز المنقوع في وعاء مناسب والبقدونس المفروم ناعم والنعناع المفروم والبصل المقطع الي مكعبات والثوم المقطع والطماطم المقطع الي مربعات صغيرة والبهارات المشكلة المذكورة سابقا والزيت النباتي ونخلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض جيدا.

نختار مقلاة مناسبة او قدار للطهي ونضع فيه القليل من الزيت النباتي واللحم المفروم ونتركه على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

نضيف القليل من ملح الطعام والفلفل الاسود الي خليط اللحم ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض ونتركها على نار هادئة لمدة خمس دقائق.

نضيف خليط اللحم الي الارز ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا.

نبدأ بلف ورق العنب من خلال وضع ملعقة من الارز في ورق العنب ولفها على شكل اصابع.

نضع الدجاج او شرائح اللحم في القدر حسب الرغبة ونرتب ورق العنب فوقه.

نضيف الي وجه ورق العنب فنجانا من زيت الزيتون النقي وشرائح الطماطم والثوم والبصل والماء حتى يصبح اعلي من مستوي ورق العنب بقليل.

نترك ورق العنب على نار هادئة لمدة نصف ساعة او اكتر بقليل حتى ينضج بشكل تام ثم نقدمه ساخنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل ورق العنب بطريقة سهلة ولذيذة - ثقفني

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