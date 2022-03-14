اصبعي حواجبك بنفسك في المنزل بملعقة حنة لحواجب جذابة وطبيعية وبدون أي أضرار

طريقة صبغ الحواجب بالحناء، لا تفضل الكثير من السيدات استخدام الصبغات الكيميائية للحواجب لأنها مؤقته، وتفضل استخدام صبغات طبيعية تدوم لفترة طويلة من الممكن أن تدوم لمدة ٦ اسابيع عكس الصبغة المؤقتة التي يتم وضعها على الحواجب بشكل يومي، وتعتبر الصبغة الطبيعية هي الحناء ويمكن إعدادها في المنزل بسهولة، وفي هذا المقال سوف نقدم كيفية صبغ الحواجب بالحناء وأهم الخطوات التي يجب اتباعها، الحناء تساعد الكثير من النساء على تغيير لون الحواجب وتغمق لونها أيضاً عند ظهور الشعر الأبيض في المنزل بها بدلاً من الذهاب إلى صالونات التجميل، وتعتبر الحنه من أفضل الاختيارات للحصول على حواجب غامقة وكثيفة وبأقل التكاليف أيضاً، وفي المقال التالي سوف نتعرف على طريقة سهلة لصبغ الحواجب بالحناء في المنزل

الأدوات اللازمة لصبغ الحواجب بالحناء

يوجد مجموعة من الأدوات يجب أن تتوافر لكي نقوم بصبغ الحواجب بالحناء، وهذه الأدوات عبارة عن:

معلقة كبيرة بودرة حناء.

معلقة كبيرة بودرة عشبة الأملا.

معلقة صغيرة عصير ليمون طازج.

ماء حسب الاحتياج.

معلقة ووعاء لمزج المكونات.

عدد ٢ قفازات مطاطية.

فرشة ماسكرا.

عدد ٢ قطعة من ورق المطبخ كبيرة الحجم.

فازلين لحماية الجلد من الحناء.

خطوات صبغ الحواجب بالحناء

في الوعاء العميق نقوم بخلط جميع المكونات معاً، ويجب مراعاة أن يكون المزيج كثيف حتى لا يسيل على البشرة أثناء توزيعه على الحواجب.

نقوم أولاً بغسل الحواجب جيداً باستخدام غسول وجه او شامبو لطيف، ثم بعد ذلك نقوم بتجفيفها جيداً بمنديل نظيف.

ثم بعد ذلك نقوم بتوزيع الفازلين حول منطقة العين لكي لا تتلوث بالحناء، نقوم بوضع الحناء على طرف الحواجب الداخلي باتجاه نمو الشعر، ويجب التوزيع باستخدام حركات دائرية حتى تتركز الحناء أكثر في جذور الحواجب.

نقوم بعد ذلك بوضع طبقة ثانيه من الحناء كي تصبح طبقة سميكة فوق الحواجب، ونضع قطعة من ورق المطبخ على الحناء حتى تلتصق بها جيداً، ويجب الضغط على الحواجب لكي نتخلص من فقاعات الهواء الموجودة في الحناء.

نقوم بتكرار الخطوات نفسها على الحاجب الأخر، ثم بعد ذلك نترك الحناء على الحواجب لمدة لا تقل عن ٤ ساعات أو لمدة ليلة كاملة بحسب اللون المرغوب به.

نقوم بإزالة ورق المطبخ من على الحواجب ثم بعد ذلك نغسلها باستخدام الماء الدافئ ونجففها جيداً، ثم بعد ذلك نضع طبقة من زبدة الشيا على الحواجب لترطيبها.

نقوم بتكرار عملية صبغ الحواجب مرة كل أسبوعين أو مرة في الشهر حسب الحاجة إلى الصبغ.

الحنة من الوصفات الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للشعر، كما أن الكثير من الأطباء ينصح باستخدامها لصبغ الشعر بدلًا من استخدام الصبغة والتي تحتوي على مواد كيميائية، نظرًا لأن الحنة آمنة على الشعر، وتعطي للشعر لون جذاب ورائع، كما أنها تعمل على تغذية الشعر وعلاج جميع مشاكل الشعر كالتقصف والهيشان وسقوط الشعر، ويمكن استخدام الحنة أيضًا في صبغ الحواجب، فإليكي سيدتي طريقة صبغ الحواجب بالحنة.