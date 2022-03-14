نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي أقوي كريم تبييض فوري من النشا وكريم بانثينول لتفتيح البشرة والجسم بالكامل في المقال التالي

يعد كريم البانثينول من أحلى الكريمات التى صنعت لتفتيح وترطيب البشرة، لأنه يحتوى على مواد طبيعية تفيد البشرة ويعيد نضارتها، حيث له فوائد لا تعد من حيث استخدامه للبشرة والجسم ولكن مع الاستمرار عليه، ويعتبر له فوائد أكثر في حين إضافة بعض المواد الطبيعية له للمساعدة على تفتيح البشرة، فسوف نقوم بتحضير بعض الوصفات الطبيعية باستخدام كريم البانثينول. وصفة كريم البانثينول والنشا لتفتيح البشرة المكونات:- ٥ معالق من النشا.

٢ ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

٢ ملعقة من الحليب البودر. طريقة التحضير:- في بولة صغيرة نقوم بإضافة النشا مع الحليب ونقلب الخليط جيدا ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون وكريم البانثينول وعصير الليمون ونخلط جيداً.

نقوم بتنظيف البشرة جيدا من خلال غسل الوجه جيدا بالماء والغسول الخاص بنوع البشرة لديكم.

يوضع الخليط على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.

تستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. فوائد كريم البانثينول:- يساعد على تعزيز مادة الكولاجين التى تساعد على التخلص من علامات الشيخوخة المبكرة.

يساهم في إزالة التجاعيد وعلامات تقدم العمر.

يساعد على ترطيب البشرة و تفتيحها وتوحيد لونها.

يساهم في التخلص من الجلد الميت بالبشرة.

يساعد على التخلص من خشونة الجلد.

يمكن مع استخدامه إزالة السموم التى تضر البشرة.

يعالج الحروق الخفيفة على الجلد.

يعالج تشققات الكوع والكعبين.

علاج الأكزيما والطفح الجلدي.

معالجة حروق الشمس. طريقة استخدام كريم البانثينول نقوم بتنظيف البشرة وتجفيفها جيداً ثم نقوم باستخدام الغسول المناسب لنوع البشرة.

نقوم بتوزيعه على البشرة برفق حتى تتشربه البشرة .

يمكن تركه على الجلد لأنه لا يوجد به آثار جانبية حيث أنه يستخدم على جميع أنواع البشرة.

للحصول على أفضل النتائج يمكن استخدامه يومياً على البشرة.

يمكن إضافته خليط من الكريمات مع كريم البانثينول للمساعدة على تفتيح البشرة ويمكن خلطه مع بعض كريمات التفتيح.

يجب عدم التعرض لأشعة الشمس بعد استخدام الكريم على البشرة.

يجب عمل اختبار حساسية لعدم التعرض التحسس من اى مكون من مكونات الكريم. عمر شويل - جدة أعملي أقوي كريم تبييض فوري من النشا وكريم بانثينول لتفتيح البشرة والجسم بالكامل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي أقوي كريم تبييض فوري من النشا وكريم بانثينول لتفتيح البشرة والجسم بالكامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.