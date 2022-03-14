اصنعي بنفسك القشطة البلدي الناعمة بمكونات اقتصادية تجهيز لشهر رمضان

القشطة البلدي ، من منتجات الألبان التي تستخدم في صنع الحلويات والفطائر مثل القطايف، والكنافة، والبسبوسة، وتتميز بقوامها الناعم وطعمها الرائع الذي يجذب الناس إليها، ويتم صنعها من الحليب الطازج، ويمكن إضافة بعض النكهات الجميلة التي طعمها ورائحتها جميلة، كما تستطيع الكثير من الأمهات صنعها في المنزل بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، مكوناتها بسيطة توجد في كل مطبخ مما يجعل طريقة تحضيرها بسيطة للغاية، ولا تكلفنا وقت طويل أثناء التحضير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل القشطة البلدي بمكونات اقتصادية خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات القشطة البلدي

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ثلاث أكواب من الحليب الجاموسي. ملعقتين من الخل الأبيض. ٢ ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير القشطة البلدي بمكونات اقتصادية وسريعة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع بها ٢ كوب من الحليب ونضعه على نار هادئة حتى يغلي.

ثم نقوم بإضافة الخل للبن ونقلب باستمرار حتى يتقطع الحليب ويصبح مثل الكتل.

نرفع الوعاء من على النار ونصفه جيداً مع الماء ونتركه جانباً حتى يبرد.

نحضر وعاء آخر ونضع به كوب الحليب المتبقي، ثم نقوم بإضافة النشا إليه ونقلب حتى يذوب النشا تماماً.

نضع الوعاء على النار ونقلب باستمرار حتى نحصل على قوام ثقيل مثل الكريمة.

نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه الخليط السابق ونقلبهم مع بعض جيداً.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الخليط ونخفق باستمرار حتى نحصل على قوام القشطة المناسب.

نحضر علبة نظيفة ونضع بها القشطة ونضعها داخل الثلاجة لحين الاستخدام.

نصائح عند عمل القشطة البلدي بالمنزل

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على قشطة بقوام ناعم وهى كالتالي:-