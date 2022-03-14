لن تلقى ماء سلق المكرونة فى الحوض بعد قراءة هذا المقال بل تستخدمينه لتحصلى على أجمل قدم و شعر نجمات بوليود ستذهلك النتيجة

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الفوائد العلاجية لماء سلق المكرونة، عادة ما تلقى السيدات بماء سلق المكرونة دون أن تنتبه أنها تلقى بما يمنحها أقدام رائعة كالحرير وشعر كثيف وناعم وطويل، ، ماء سلق المكرونة هو مادة تجميلية رخيصة الثمن و سهل الحصول عليها، ولمن ينوى أن يأكل المكرونة فيحصل على ماء سليق المكرونة بالمجان بعد طهى الوجبة إستخدام ماء سلق المكرونة فى مقاومة تورم الأقدام وتشققات الأقدام ماء سلق المكرونة غنى بكثير من المعادن التى تعتبر مادة أساسية لمقاومة أى تورم وتهدئته وتخفيف حدته وخفض حجمه

ضعى أقدامك فى إناء به ماء سلق المكرونة لمدة زمنية قدرها خمسة عشر دقيقة ثم إشطفى أقدامك بماء فاتر

كررى الخطوات السابقة يوميآ حتى يزول يهدأ الورم و إن دعت الحاجه فكرريها مرتين يوميآ

أما إذا كان الغرض هو علاج تشققات جلد الأقدام وما قد يسببه من جلد ميت و رائحة غير مستحبة فضعى أقدامك داخل ماء سلق المكرونة لمدة زمنية قدرها خمسة عشر دقيقة و لكن قبل النوم فقط و يفضل عدم إستخدام الأقدام بعد النقع أى عدم الوقوف عليها أو المشى قدر الإمكان إستخدام ماء سلق المكرونة فى تكثيف و تنعيم الشعر ماء سلق المكورنة غنى بالأحماض الأمينية التى هى العلاج الأساسى لجفاف الشعر

و لأنها غنية بيفتامين أ فإنها تمنح الشعر نضارة و حيوية و تعالج التقصف فى نهاية أطراف الشعر

و لتحقيق تلك المكاسب فعليك صنع عجينة الزنجبيل بماء المكرونة وذلك كالآتى

أحضرى كمية مناسبة من الزنجبيل تكفى شعرك

إبدأى بتقطير ماء المكرونة الدافىء فوقها بالتدريج وببطء وأثناء ذلك إبدأى بعجن مسحوق الزنجبيل مع ماء المكورنة

إستمرى فى التقطير و العجن معآ حتى تحصلى على عجينة صفراء اللون

راعى قوام العجينة أن يظل متماسك فلا تزيدى الماء حتى يصير الخليط سائل أصفر ولا تقللى الماء حتى يصير الخليط كتل صلبة من الزنجبيل

إبدأى فى تدليك فروة الرأس بالمعجون المصنوع و من ثم تدليك و تغليف كل الشعر أى بوصف أبسط إستعمليه كأنه شامبو مخصص لغسيل الشعر

بعد أن تتأكدى من أن المعجون قد غطى فروة الرأس و كامل الشعر إتركى المعجون يعمل على فروة الرأس و الشعر لمدة زمنية قدرها ستون دقيقة

إغسلى شعرك بعدا الستون دقيقة بماء دافىء لإنزال المعجون بالكامل ثم إغسلى شعرك بالشامبو المناسب لتستمعى بالنتائج التى تمنتيها عمر شويل - جدة لن تلقى ماء سلق المكرونة فى الحوض بعد قراءة هذا المقال بل تستخدمينه لتحصلى على أجمل قدم و شعر نجمات بوليود ستذهلك النتيجة - ثقفني

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