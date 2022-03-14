وداعاً لصالون التجميل.. اصبغي شعرك في المنزل باللون الزيتوني الفاتح بأبسط الطرق

صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح، الشعر هو عنوان الجمال بالنسبة للمرأة، مما يجعلها تهتم به كثيراً، وتحب أن تبدو بكامل أناقتها وبأحدث صيحة، حيث أصبح اللون الزيتوني والرمادي من أحدث ألوان الموضة العصرية، ولكن صبغ الشعر بصالونات التجميل تعتبر مكلفة وباهظة الثمن عند الكثير، مما يجعلهم يبحثون عن كيفية صبغ الشعر في المنزل وباللون المفضل الذي يحبونه، ولذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني والرمادي بالمنزل بالخطوات البسيطة فتابعونا في السطور القادمة.

طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح

لا شك أن هذه الألوان هي المتربعة على عرش الألوان العصرية التي تفضلها فئة كبيرة من الفتيات والسيدات، إليكم الأدوات المستخدمة وطريقة التحضير بالخطوات:

المكونات المستخدمة:

صبغة للشعر لون أشقر رمادي فاتح.

عدد ٢ ملعقة من بودرة الميش.

مقدار عدد ٢ ملعقة من مادة الهيدروكسيد نسبتها٤٠٪ .

حوالي ربع العبوة لون أخضر مع هيدروكسيد٤٠٪.

نوع مناسب كريم مرطب.

حوالي نصف عبوة من اللون الأشقر الزيتي.

ما يعادل نصف عبوة من اللون الرمادي المكثف.

طريقة التحضير

أولاً يتم تقسيم الشعر إلى أربع أجزاء.

بعد ذلك يتم وضع كمية من كريم الترطيب مع الماء ويتم دهن الشعر به جيداً.

يتم إحضار وعاء مناسب ويوضع به كلاً من بودرة الميش بالإضافة إلى هيدروكسيد ٤٠٪، و كريم الترطيب.

نقوم بخلط المكونات جيداً حتى تمتزج، بعد ذلك يتم توزيعها على أجزاء الشعر مع ضرورة عدم ملامسة الصبغة لمنبت الشعر.

يتم الانتظار لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً إلى أن نحصل على لون أصفر وبعدها يتم غسل الشعر وتجفيفه جيداً.

نقوم بتجهيز وعاء أخر ونضع به كلاً من صبغة الشعر ذات اللون الأشقر الرمادي واللون الأخضر والصبغة الزيتي، وهيدروكسيد ٢٠٪.

يتم خلط المكونات بشكل جيد، بعد ذلك يتم توزيعها على أجزاء الشعر وتترك لمدة ساعة تقريباً، وبعدها نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ ونوع مناسب من البلسم.

ستجدين أنك حصلتي على شعر باللون الزيتوني الفاتح.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون قد قدمنا لكم طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح بالمنزل بالخطوات البسيطة، ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.