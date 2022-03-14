نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي كفتة الحاتي المشوية بطعم رائع ولذيذ وتعرفي على كل اسرارها في المقال التالي
كفتة الحاتي المشوية ، تعتبر من أشهر أنواع الكفتة لها قوام رائع وجميل وتعد من الوجبات السريعة التي يتم تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل، بدلاً من شرائها من المحلات بأسعار مرتفعة، ومن خلال كيلو من اللحم المفروم يمكننا إعداد كمية وفيرة من الكفتة تعبر كمية مناسبة جداً لوجبة الغداء، ومن مميزات تحضير الكفتة في المنزل أننا نضمن جودتها والمكونات المحضرة منها، وتعتبر الكفتة بشكل عام هي من أكتر الوجبات التي يعشقها الكثير من الأشخاص فهي لها مذاق رائع وجميل، ويمكن اعدادها بكمية كبيرة والاحتفاظ بها داخل الفريزر واستخدامها عند الحاجة، وتعتبر من الأكلات المناسبة جداً في شهر رمضان، ومن خلال هذ المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية بخطوات سهلة جداً داخل المنزل.
مكونات عمل كفتة الحاتي المشوية
مكونات الكفتة من أبسط ما يكون فهي مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ
- كيلو من اللحم المفروم.
- ربع كيلو من اللية الضاني.
- 2 بصلة مفرومة ناعم.
- ربع كوب من البرغل الناعم.
- ملح وفلفل حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- رشة من جوزة الطيب.
طريقة التحضير
يتم تحضير كفتة الحاتي المشوية بالمنزل باتباع الخطوات الآتية:ـ
- نبدأ أولا بغسل البرغل دون نقعه ثم نقوم بتصفية البصل المفروم جيداً من الماء ونحتفظ بماء البصل لأنه يتم استخدامه عند تشكيل الكفتة
- ثم نحضر طبق عميق ونضيف إليه اللحم المفروم مع اللية ثم نضيف البرغل والبصل المفروم.
- نضيف إلي الخليط البهارات الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب ثم نضيف ملعقة من البيكنج بودر.
- ثم نعجن المكونات باليد لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتي تتداخل المكونات مع بعضها البعض ويتجانس الخليط تماماً.
- نترك الخليط داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة حتي يتماسك قبل التشكيل.
طريقة التشكيل
- نحضر ماء البصل السابق ثم نضيف إليه ملعقة من الزيت ونقلب الخليط ثم نحضر خليط الكفتة.
- ثم نأخذ قطعة من خليط الكفتة ونشكلها حول الأسياخ الحديدية على شكل أصابع طويلة ثم نبلل اليد بماء البصل ونضغط على أصابع الكفتة على السيخ.
- نكرر ذلك حتي الانتهاء من كمية خليط الكفتة ثم نقوم بوضع الأسياخ على الشواية الكهربائية أو شواية الفحم.
- نترك أصابع الكفتة على الشواية حتي تأخذ اللون الذهبي ثم نقلبها على الجانب الآخر لتأخذ نفس اللون.
- ثم تقدم بألف هنا وشفا وهي ساخنة.
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