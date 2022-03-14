فطائر الحليب الذهبية بالجبنة بعجينة قطنية وهشة

تعتبر فطائر الحليب ، من المخبوزات والمعجنات الطرية الهشة، واللذيذة التي يشتهر إعدادها في المطبخ التركي، ويكثر عملها في مصر والعالم العربي، وتقدم في الصباح بجانب كوب من الشاي الساخن أو الحليب، كوجبة إفطار خفيفة ومغذية لاحتوائها على الحليب، بعض أنواع الجبنة التي تتمتع بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة العظام والأسنان، وتعتبر أيضاً من الوجبات السريعة التي يفضل تناولها الأطفال والكبار لمذاقها الرائع والمتميز، وتبحث الأمهات عن طرق جديد ومختلفة لعمل الفطائر الرائعة التي تجذب الأطفال على تناولها بكثرة، لذا سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسهل طريقة لعمل فطائر الحليب الذهبية بالجبنة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل فطائر الحليب

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذه الفطائر الشهية وهي كالتالي:-

2 كوب من الحليب الدافئ 500 ملي.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزيت النباتي 110 ملي.

2 معلقة كبيرة من اللبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

5 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

الحشو:-



2 كوب من الجبنة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من حبه البركة.

لدهن الوجه:-

صفار بيضة

ملعقة كبيرة من الحليب.

رشة من القهوة سريعة الذوبان.

سمسم وحبه البركة.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف علي أسهل الخطوات لتحضير فطائر الحليب في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-