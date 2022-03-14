نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر الحليب الذهبية بالجبنة بعجينة قطنية وهشة في المقال التالي
تعتبر فطائر الحليب ، من المخبوزات والمعجنات الطرية الهشة، واللذيذة التي يشتهر إعدادها في المطبخ التركي، ويكثر عملها في مصر والعالم العربي، وتقدم في الصباح بجانب كوب من الشاي الساخن أو الحليب، كوجبة إفطار خفيفة ومغذية لاحتوائها على الحليب، بعض أنواع الجبنة التي تتمتع بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة العظام والأسنان، وتعتبر أيضاً من الوجبات السريعة التي يفضل تناولها الأطفال والكبار لمذاقها الرائع والمتميز، وتبحث الأمهات عن طرق جديد ومختلفة لعمل الفطائر الرائعة التي تجذب الأطفال على تناولها بكثرة، لذا سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسهل طريقة لعمل فطائر الحليب الذهبية بالجبنة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.
مكونات عمل فطائر الحليب
سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذه الفطائر الشهية وهي كالتالي:-
- 2 كوب من الحليب الدافئ 500 ملي.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الزيت النباتي 110 ملي.
- 2 معلقة كبيرة من اللبن الزبادي.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- 5 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
الحشو:-
- 2 كوب من الجبنة حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من حبه البركة.
لدهن الوجه:-
- صفار بيضة
- ملعقة كبيرة من الحليب.
- رشة من القهوة سريعة الذوبان.
- سمسم وحبه البركة.
طريقة التحضير
هيا بنا نتعرف علي أسهل الخطوات لتحضير فطائر الحليب في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- في العجان الكهربائي، نضع المكونات السائلة الحليب الدافئ والسكر والخميرة، والزيت النباتي واللبن الزبادي والخل ونقلب جيداً.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح والبيكنج بودر، ونعجن على سرعة عالية لمدة 10 دقائق، حتى نحصل على عجينة لينة وطرية.
- بعد ذلك توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ، لمدة ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها.
- ثم نحضر الحشوة في طبق نضع الجبنة وحبة البركة ونقلب جيداً، حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح كريمي.
- بعد ذلك نأخذ العجينة ونقسمها إلي كرات متوسطة الحجم، على سطح مرشوش بقليل من الزيت، وتغطي ثم نأخذ قطعة ونفردها بشكل طولي ونضع ملعقة كبيرة من الحشوة.
- ثم نغلق الأطراف جيداً ونطويها إلي الداخل ونغلق الأطراف جيداً، لتصبح على شكل دائرة كما في الصورة.
- نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة وعند الانتهاء ترص في صينية بها ورق زبده، وتدهن بخليط صفار البيض والحليب والقهوة وترش بقليل من السمسم وحبة البركة.
- ثم تترك لتتخمر مره ثانية في مكان دافئ لمدة 10 دقائق قبل الخبز، وتخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، في رف أوسط لمدة 26 دقيقة.
- عند تمام النضج وأخذ لون ذهبي خفيف، تخرج وتغطي بفوطه نظيفة وتترك لتبرد تماماً، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
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