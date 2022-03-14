نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاسة كبد الدجاج اللذيذة بالخلطة أكلة سهلة وسريعة في رمضان في المقال التالي

تعتبر طاسة كبد الدجاج من الأكلات الشهية المفضلة للكثيرين، ويمكنك تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة وتقديمها كوجبة غداء أو عشاء لأفراد أسرتك مع الأرز الأبيض والسلطات المفضلة، كما يمكن تقديمها كساندويتش سريع التحضير ومميز بنكهة طيبة، وهي وجبة غنية بالبروتينات والعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على أسهل طريقة لعمل طاسة كبد الدجاج اللذيذة بالخلطة على طريقة هبة أبو الخير. مكونات طاسة كبد الدجاج

سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل طاسة كبدة الدجاج، وهي كالتالي:- كيلو من كبد الدجاج الطازجة مقطعة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكمون الحب.

رشة صغيرة من جوزة الطيب.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

2 فلفل أخضر رومي.

1 فلفل أحمر حار.

2 ثمرة من الطماطم مبشورة.

ملعقة كبيرة من الهريسة (معجون الفلفل).

نصف كوب من الزيت النباتي لقلي كبد الدجاج. مكونات الصلصة البيضاء 8 ملعقة كبيرة من الطحينة.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

عصير نصف ليمونة.

2 فص ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الماء الفاتر. طريقة التحضير في طاسة ساخنة على نار هادئة نضع الكمون والكزبرة ونقلب لمدة دقيقتين، ثم نطحن الكمون والكزبرة ناعم. ثم نضع الثوم والزيت والملح في الكبة ثم نضيف الفلفل الأحمر والأخضر والكمون والكزبرة المطحونة ونخلط المكونات حتى نحصل على قوام ناعم. نضع الخليط في طبق عميق ثم نقوم بإضافة الطماطم المبشورة وجوزة الطيب والهريسة ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح متجانس. في طاسة ساخنة على النار نضع نصف كوب من الزيت النباتي ثم نضع كبد الدجاج ونقلب جيداً من حين لآخر حتى تجف منها السوائل ثم نضيف الخليط السابق تحضيره وعصير الليمون مع التقليب. ثم نترك المكونات على النار حتى تنضج وتأخذ حوالي 10 دقائق. لتحضير الصلصة البيضاء: نضع الطحينة والزبادي والثوم المفروم في الخلاط الكهربائي ثم نضيف عصير الليمون والملح والماء ونخفق جيداً حتى تمتزج المكونات ويصبح القوام كريمي. ثم نضع الصلصة البيضاء في طبق وتقدم مع كبد الدجاج بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة طاسة كبد الدجاج اللذيذة بالخلطة أكلة سهلة وسريعة في رمضان - ثقفني

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