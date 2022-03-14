حضري بنفسك مشروب قمر الدين اللذيذ في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

يعتبر مشروب قمر الدين ، من أكثر أنواع العصائر استهلاكاً في شهر رمضان الكريم، وينتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن تعد سوريا وجنوب غرب تركيا هي الأفضل في إنتاج قمر الدين، ويتم تقديمة كلفائف فواكه مجففة، وهو عبارة عن مشمش طبيعي مجفف، له العديد من الفوائد الصحية لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الصائم، ويمكن تحضيره بطرق مختلفة مثل العصير أو الحلوي أو المهلبية، وينصح بتحضير هذا العصير في المنزل بدلاً من شرائه جاهز، لتجنب السكر والفركتوز المضاف إليه بكميات كبيرة والحفاظ على صحة الجسم، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل مشروب قمر الدين اللذيذ في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل مشروب قمر الدين

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي مقادير عمل هذا المشروب اللذيذ وهي كالتالي:-

400 جرام من قمر الدين.

لتر من الماء الساخن.

نصف كوب من السكر الحبيبات أو حسب الرغبة.

كوب من قطع الثلج.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا خطوات تحضير مشروب قمر الدين اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

تقطيع شرائح قمر الدين إلي قطع صغيرة، ووضعها في طبق عميق ونضيف عليها الماء الساخن ونقلب جيداً، وتغطي وتترك جانباً لمدة ساعتين مع التقليب من حين لآخر. بعد مرور الوقت يوضع قمر الدين في الخلاط الكهربائي، ونضيف إليه نصف كوب من السكر ونخفق جيداً، على سرعة عالية حتى يذوب تماماً. بعد ذلك نصب العصير في زجاجة بها قطع من الثلج، ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام ويمكن أن يخفف بقليل من الماء البارد عند التقديم، ويقدم بألف صحة وعافية.

فوائد مشروب قمر الدين

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائده المهمة وهي كالاتي:-