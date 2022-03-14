اتحدي داوود باشا نفسه.. طريقة عمل كفتة داوود بالصوص الأحمر على أصولها لطعم خرافي

طريقة عمل كفتة داوود، نقدم في هذه المقالة أسرع وأسهل وأطيب الوصفات التي لا تأخذ وقت أو مجهود، ويوجد الكثير من الأشخاص يقوموا بعمل هذه الطريقة بالصلصة، ويوجد أشخاص يقوموا بعمل هذه الطريقة بدون صلصة، وهي لا تكون مكلفة للغاية، وتكون معظم مكوناتها بالمنزل.

طريقة عمل كفتة داوود

المكونات

كيلو من اللحم المفروم أو حسب الرغبة.

كمية من البصل المبشور.

وكمية من الزبدة.

كمية من الثوم المفروم.

وكمية من الملح.

كمية من الفلفل الأسود.

وكمية من جوزة الطيب.

كمية من القرفة المطحونة.

كمية صغيرة من الدقيق.

وكيلو من الطماطم المعصورة.

نصف كيلو من شوربة الدجاج أو شوربة اللحم.

كمية صغيرة من البصل المبشور الصلصة.

وكمية من الصلصة الجاهزة.

كمية من الزيت النباتي.

واحدة من مرقة الدجاج للصلصة.

كمية صغيرة من الثوم المفروم للصلصة.

وكمية من الملح للصلصة.

كمية من الفلفل الأسود المطحون للصلصة.

كمية من البهارات.

رشة من السكر.

كفتة داوود بالصوص الأحمر

تحضير إناء نقوم بإضافة كيلو من اللحم المفروم.

إضافة البصل والثوم علي اللحم المفروم.

نقوم بالتقليب جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

إضافة الملح والفلفل الأسود والقرفة وجوزة الطيب.

نقوم بالتقليب جيداً نقوم بإضافة الإناء في الثلاجة لمدة.

نقوم بتشكيل الكفتة الي دوائر صغيرة.

ثم نقوم بإضافة كور اللحم في الدقيق.

إضافة طاسة بها زيت علي النار.

نقوم بإضافة كور الكفتة في طاسة الزيت حتى تتحمر.

نكرر هذه الطريقة مع باقي الكور.

نقوم بعمل الصلصة تحضير إناء فارغ على النار.

إضافة كمية من الزيت.

إضافة كمية من البصل المبشور في الإناء.

نقوم بالتقليب حتى يتحمر.

نقوم بإضافة كمية من الثوم المفروم في الإناء.

إضافة كيلو من الطماطم المعصورة وإضافة كمية من الصلصة الجاهزة.

نقوم بالتقليب جيداً حتى تتجانس المكونات.

إضافة كمية من الملح وكمية من الفلفل الأسود وكمية من البهارات ومكعب واحد من مرقة الدجاج.

وأضافة كمية من الشوربة في الصلصة ونقوم بالتقليب جيداً.

نترك الصلصة حتي تقل ونقوم بإضافة كرات الكفتة في الصلصة.

وهنا تصبح كفتة داوود جاهزة للتحضير.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة عمل كفتة داوود، وتحدثنا عن أسهل طريقة لعمل كفتة داوود، تحدثنا في هذه المقالة عن وصفة واحدة بمكوناتها وطريقة تحضيرها وعرفنا أن معظم مكوناتها تكون بالمنزل.