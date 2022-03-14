نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفرود حرير .. بديل الكيراتين للشعر المجعد الخشن بطريقة طبيعية نتيجة سحريه من اول استعمال في المقال التالي

مفرود حرير.. بديل الكيراتين للشعر المجعد الخشن بطريقة طبيعية تلجأ الكثير من السيدات من عمل جلسات الكيراتين للشعر التالف والمجعد من أجل منحه النعومة والحيوية التي يحتاجها وتحميه من التقصف التي تعاني منها ويظهر بشكل أكثر نعومة وأناقة، وهذه الطريقة على الرغم من فوائدها فهي مكلفة للغاية وتجعل الشعر مع مرور الوقت يتعرض إلى التساقط، ويكون الأفضل هو اتباع الوصفات الطبيعية التي تساعد في تجديد الشعر ومنحه النعومة والحيوية بدون أي أضرار جانبية تؤثر على الشعر. بديل كيراتين طبيعي للشعر الناعم يتم تحضير واحدة من البيض مع كيس فانيليا، تضاف لهم ملعقتين زبادي وتخلط المكونات جيدا

ومن ثم يتم غسل الشعرة والفروة جيدا من الأتربة الموجودة فيها ومن ثم يتم وضع هذا الخليط على الشعر ويتم فرك الفروة به

وبعدها يتم تغطية الشعر بكيس حراري ويترك لمدة ساعتين على الأقل، ويتم بعدها غسل الشعر بماء فاتر والشامبو.

تحصل بعد هذه الوصفة السحرية على شعر صحي وخالي من الخشونة التي تتواجد فيه والتجاعيد.

ويصبح ناعم كالحرير ويتم تكرار هذه الوصفة كل شهرين على الأقل حتى يتم جذور الشعر. حليب اللوز لفرد الشعر يعتبر حليب اللوز واحد من المصادر الغنية بالفيتامينات والمعادن المغذية والبروتينات المفيدة تماما للشعر من الجذور وحتى الأطراف.

وهذا من خلال خلطه مع واحدة من ثمرة الأفوكادو وإضافة قطرات من زيت جوز الهند وتقلب المكونات جيدا.

ومن ثم يتم وضع المساك على الشعر من جميع النواحي حتى يتم الحصول على النتيجة المرضية من شعر طويل وغني بالنعومة وخالي تماما من الخشونة.

فيترك على الشعر لمدة ساعة على الأقل وبعجها يتم غسله باستخدام شامبو طبي خالي من المواد الضارة والتالفة للشعر.

بالإضافة إلى أن هذا الماسك يعمل على تحفيز نمو الشعر بشكل ملحوظ وهذا ما ترغب المرأة في الحصول عليه.

وينصح باتباع هذه الوصفة كل شهر تقريبا حتى تحصلي على نتيجة مستمرة لأطول وقت ممكن وتحميه من التقصف التي تعاني منها الشعر.

ومن الممكن إضافة ملعقة من العسل على هذه المكونات لزيادة فعاليته والحصول على نتيجة جيدة وشعر صحي. عمر شويل - جدة مفرود حرير .. بديل الكيراتين للشعر المجعد الخشن بطريقة طبيعية نتيجة سحريه من اول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفرود حرير .. بديل الكيراتين للشعر المجعد الخشن بطريقة طبيعية نتيجة سحريه من اول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.