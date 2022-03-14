نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشباب دائم.. التخلص من الشيب بوصفة طبعيه بنتائج مبهرة وكوني أصغر 10 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الشيب واحداً من الأشياء التي تزعج الكثير منا سواء كبار السن أو في سن الشباب، حيث أنه من الممكن أن يظهر الشيب في سن مبكر نتيجة الجينات الوراثية التي يكتسبها الشخص، لذلك سوف نقوم بعرض بعض الطرق التي تعمل على التخلص من الشيب في أسرع وقت، فعليك إتباع هذه الطرق.

التخلص من الشيب

إذا كنت ممن يعانون ظهور الشيب المبكر أو في سن كبير فأنت بحاجة إلى التخلص منه بطرق مختلفة وطبيعية، وذلك بدلاً من استخدام الصبغات المختلفة، وإليك بعض الطرق.

خلطة عصير الليمون والبصل

تخلص من الشيب في شعرك باستخدام هذه الخلطة السريعة، وسنعرضها فيما يلي:

المكونات:

حبة متوسطة من البصل الأحمر.

ربع كوب من عصير الليمون.

كبة كهربائية.

نوع شامبو مناسب لشعرك.

طريقة التحضير:

أولا قومي بتنظيف البصل وضعيها في الكبة الكهربائية وافرميها جيداً.

بعد ذلك قومي بتصفية البصل وخذي الماء الخارج منه وضعيه في كوب، ثم قومي بإضافة عصير الليمون إليه.

ثم اغسلي شعرك بماء دافئ، ثم قومي بسكب الخليط على شعرك.

بعد ذلك افركي الخليط على شعرك.

ثم اتركيه لمدة ساعة، وغطي شعرك بكيس.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

ثم كرري الاستخدام يومياً حتى تتخلصي من الشعر الأبيض.

زيت جوز الهند للتخلص من الشعر الأبيض

يعتبر زيت جوز الهند من المواد ذو الفائدة العالية للشعر، ويمكن استخدامه في التخلص من الشعر الأبيض بالطريقة التالية:

المكونات:

سبعة أوراق من أوراق الكاري.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

شامبو مناسب لطبيعة شعرك.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

أولا قومي بإحضار وعاء وضعي به أوراق الكاري.

بعد ذلك أضيفي إليه الماء وقلبيهم وضعيهم على النار المتوسطة واتركي القدر على النار حتى تغلي.

ثم أضيفي زيت جوز الهند إلى الماء.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك بماء دافئ، ثم قومي بوضع الخليط على شعرك وافركيه حتى تصل إلى الجذور.

ثم اتركي شعرك مغطى لمدة ساعتين، ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو.

بعد ذلك اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

ثم كرري الاستخدام مع كل استحمام.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة التخلص من الشيب وذلك بعدة طرق مختلفة، حيث قمنا بعرض خلطة عصير الليمون والبصل، وخلطة زيت جوز الهند، فعليك أن تتبعي الخطوات، وتقومي باستخدام الوصفة حتى تجعلي شعرك يعود إليه لونه الطبيعي.