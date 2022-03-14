نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لتحضير بطاطس كروكيت المقرمشة بحشو الجبنة بدون ما تفك أو تشرب زيت في المقال التالي

طريقة بطاطس كروكيت المقرمشة بحشو الجبنة هناك العديد من الطرق و الوصفات لتحضير البطاطس، حيث تعد من البطاطس من أكثر النشويات التي يحبها ويعشقها الجميع من الكبير إلى الصغير، ولذلك نلاحظ أن كل يوم يوجد وصفة وطريقة جديدة لتحضير البطاطس ولأنها من أكثر الوصفات الاقتصادية تحرص الأمهات على تحضيرها بشكل دائم وتريد دائما أن تبكتر طرق جديدة، ومن ألذ الوصفات واطعمها بطاطس كروكيت المقرمشة بجشو الجبن ويمكن إضافة حشو اللحم المفروم او تحضيرها بدون حشوات ستعجب جميع أفراد أسرتك جداً وسنقدم لكم أسرار تحضيرها بدون ما تفك أو تشرب زيت. مقادير بطاطس كروكيت 3 حبات كبار من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

¼ كوب حليب.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملح.

فلفل أسود

½ كوب جبنة شيدر او موتزاريلا مقطع شرائح.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة روزمارى طازج.

بيضة.

½ كوب بقسماط.

زيت للقلى. طريقة تحضير بطاطس كروكيت في البداية نقوم بتقشير البطاطس و تقطيعها مكعبات صغيرة الحجم و نضعها في ماء و ملح وفلفل اسود على النار.

نقوم بسلق البطاطس ثم نقوم بتصفية البطاطس من الماء ونقوم بهرسها ناعم جداً وهي ساخنة لكى يسهل هرسها.

بعد ذلك نضع البطاطس المهروسة ناعم في بوله كبيرة ونقوم بوضع الملح والفلفل الأسود و ملعقة صغيرة من الزبدة والزعتر و الروزماري.

نخلط البطاطس جيدًا مع هذه المكونات.

بالتدريج نقوم بإضافة الحليب على البطاطس ونقوم بتقليبها مع المكونات حتى تحصلين على قوام ناعم.

نضيف على البطاطس 3 معالق كبيرة من البقسماط المطحون و نخلطهم مع البطاطس حتى يتماسك بطاطس كروكيت ويسهل تشكيلها.

نترك البطاطس حتى تبرد تماماً.

نحضر طبق ونقوم بوضع البيضة ونضيف القليل من الملح والفلفل الأسود ونضربهم مع بعضهم.

نأتي بطبق آخر ونضع الدقيق، وطبق نضع به البقسماط.

بعد ذلك نقوم بتشكيل البطاطس إلى أصابع مفرودة ونضع شرائح الجبنة ونقوم بإغلاقها البطاطس إلى أصابع مستطيلة.

نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية بطاطس كروكيت.

بعد ذلك نقوم بوضع البطاطس في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط.

نضع البطاطس في الفريزر لمدة ساعة لكى تتماسك، لابد أن نضعها في الفريزر لكى لا تفك أثناء التحمير.

بعد ذلك نضع طاسة على النار نضع بها زيت غزير ساخن جداً ونقوم بوضع أصابع بطاطس كروكيت ولا نحركها في الزيت ألا بعد أن تأخذ لون التحمير الذهبي.

نرفعها من على الزيت ونضعها على مناديل مطبخ.

نضعها في طبق التقديم وتقدم ساخنة بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لتحضير بطاطس كروكيت المقرمشة بحشو الجبنة بدون ما تفك أو تشرب زيت - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطريقة الصحيحة لتحضير بطاطس كروكيت المقرمشة بحشو الجبنة بدون ما تفك أو تشرب زيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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