عشان ماتحتاريش في رمضان طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة وانتي قاعدة في بيتك

تعتبر مسقعة من أشهى وألذ الأكلات، وخاصةً في مصر والدول العربية، فعلى الرغم من أنها من الأطعمة الغنية بالدهون إلا أنها من الوجبات اللذيذة، التي يحبها الجميع صغاراً كانوا أم كبار، والعنصر الأساسي فيها الباذنجان والصلصة، وتتنوع وصفاتها وإضافة أشياء أخرى لها، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكِ عبر موقعنا، طريقة عملها في المنزل بطرق سهلة وبسيطة.

مسقعة باللحمة المفرومة

أولاً:- المقادير

أربع حبات من الباذنجان الأسود.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

أربع ملاعق من الزيت.

ثوم مهروس يُقدر براس ثوم كامل.

عدد حبة اثنين بصل مفروم.

خمس حبات من الطماطم المفرومة.

ملعقة ونصف كبيرة من الملح.

نصف ملعقة الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من التوابل.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر.

ثلاثة أكواب من الماء.

كمية من الزيت في وعاء.

ثانياً:- طريقة التحضير

يتم تقشير الباذنجان من القشر الخارجي، ثم يُقطع إلى مكعبات.

نضعه في وعاء به ملح وماء لمدة ربع ساعة.

في هذه الفترة نقوم بخلط البصل مع الثوم مع اللحمة المفرومة.

نضيف إليها الطماطم، ثم نشوحها قليلاً على النار.

بعد الانتهاء من هذه الخطوة، نقوم بقلي الباذنجان.

نضيف الباذنجان إلى اللحمة المفرومة.

نضع الخليط في صنية ثم نغطيها بورق فويل أو ورق الألمونيوم.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركه فارغ مدة خمس دقائق.

ندخل الصنية إلى الفرن بعد ذلك ثم نتركها عشرين دقيقة.

نخرج الوجبة من الفرن ثم نضعها في الأطباق للتقديم.

طريقة عمل الأرز

مسقعة اللحمة المفرومة لايتم تقديمها بشكل فردي، بل لابد من عمل الأرز معها، وطريقة عمله هي:-

كوبان من الأرز المنقوع.

ربع كوب من الزيت.

كوبان من الماء.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة ونصف صغيرة من الملح.

نصف كوب من الشعرية.

طريقة التحضير