5 كيلو سمنه حضريهم لرمضان.. طريقة السمنه البلدي الفلاحي الاصلي بطعم أحلي وأوفر من الجاهز

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5 كيلو سمنه حضريهم لرمضان.. طريقة السمنة البلدي الفلاحي الأصلي إليكم طريقة عمل السمنة البلدي في المنزل، ففي مطابخنا المصرية قد لا تخلو أي أكلة من السمنة البلدي وربما هذه الأزمة التي تتسبب في زيادة الوزن وخاصة وزن السيدات، وتتميز السمنة بأنها تعطي الطعام نكهة مميزة حيث أنه يمكنك تحضير الكثير من الأطعمة والحلويات المختلفة، وبدلًا من شراءها بأسعار غالية من السوبر ماركت والمحلات يمكنك تحضيرها في منزلك بكميات كبيرة وتكلفة أقل من تكلفة شرائها جاهزة من الخارج.
طريقة عمل السمنة البلدي في المنزل
مكونات الوصفة: –
- رطل زبدة بلدي غير مالحة.
- مصفاة.
- قطعة نظيفة من القماش القطني.
- طاسة قلي جوانبها مرتفعة.
طريقة التحضير:-
باستخدام المكونات السابقة يمكنك تحضير السمنة البلدي في المنزل بسهولة وكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية بدّقة:-
- قومي بوضع طاسة القلي على درجة حرارة نار متوسطة ثم أضيفي الزبدة إلى الطاسة وقلبيها لمدة خمس دقائق حتى تصبح ذائبة تمامًا كالزيت.
- بعد ذلك قومي بتهدئة درجة الحرارة وتوقفي عن التقليب حتى تبدأ الزبدة في ظهور فقاعات زيتية.
- اتركي الزبدة على النار لمدة تصل إلى نصف ساعة حتى تنفصل الزبدة عن الحليب ويتراكم الحليب على جوانب الطاسة.
- قومي بكشط الحليب المتراكم على الجوانب خارج الطاسة ثم ارفعي درجة حرارة النار حتى يبدأ بروتين الحليب في تغير لونه إلى اللون البني.
- بعد ذلك قومي بتصفية السمنة بواسطة المصفاة وقطعة قماش قطنية وقومي بصبها عليها حتى تنفصل الزبدة عن بروتين الحليب تمامًا.
- بذلك تكون السمنة قد تم تحضيرها ويمكنك حفظها في مكان درجة حرارته باردة كالفيرزر أو الثلاجة.
أهم مميزات السمنة البلدي وفوائدها الصحية
تتميز السمنة بعدة مميزات وفوائد ومن بين مميزاتها ما يلي:-
- تتميز الزبدة بأن لها رائحة ونكهة مميزة وخالية من أي روائح غريبة أو منفرة.
- لونها يعتبر لون ذهبي مميز أشبه بلون الرمل وكثافته متوسطة فهي ليست سائلة تمامًا أو متجمدة تمامًا.
- يمكنك تزويد السمن البلدي بفيتامين E حتى يزيد من فائدته ويطيل عمره أكبر قد ممكن في أوقات التخزين.
- من الأفضل أن تقومي بتحضير السمنة من الزبدة الصافية بدون أي مواد حافظة.
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