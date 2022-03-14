نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون معجزة لإنبات فراغات الشعر ومقدمة الرأس ضعيه لشعرك 30 دقيقة ستبهرك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة تساقط الشعر هي مشكلة يعاني منها الكثير من الناس، ولا ترتبط بسن معين فمن الممكن أن يصاب بهذه المشكلة الاطفال أيضًا، ويؤدي تساقط الشعر بكثرة إلى حدوث فراغات في فروة الرأس خاصتًا في بداية الشعر، ويعطي شكل غير مرغوب فيه، لذلك فمن الأفضل استخدام بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تعزيز نمو الشعر من الجذور بالشكل المطلوب حتى يعود إنبات الشعر بشكل سريع، والان تابعو هذا المقال لمعرفة أفضل الخلطات الطبيعية التي تعطي أفضل شكل ونتيجة. من المعروف أن تساقط الشعر يسبب الكثير من المشاكل النفسية لدي الفتيات، لذي تقوم الفتيات والسيدات بالبحث عن خلطة طبيعية وغير مكلفة لإنبات الشعر ومقدمة الرأس تعطي نتيجة فعالة وسريعة وبدون أي أضرار جانبية، وفي هذا المقال سوف نرفق لكم خلطة طبيعية تخلصك من التساقط وتعمل على معالجة الشعر وجعله كثيف وطويل، ولكي تحصلي على نتيجة فعالة ومضمونة عليكي بمواظبة تلك الخلطة الطبيعية المنزلية.

أفضل المواد المستخدمة لإنبات الشعر من مقدمة الرأس

هناك العديد من المواد الطبيعية التي تغذي فروة الرأس بالشكل الذي يسمح بإنبات الشعر من الجذور ومن أهم المواد الطبيعية كالأتي:

استخدام عصير البصل لإنبات جذور الشعر

عصير البصل من المواد التي لها الكثير من الفوائد في إعادة إنبات الشعر وتغذيته من الجذور فهو يعتبر مثل الكولاجين الطبيعي للشعر وطريقة الاستخدام كالتالي:

قومي بعصر كمية مناسبة من شرائح البصل بعد تقطيعها.

احضري عصير البصل وقومي بوضعه على الشعر وخاصتًا جذور المناطق الفارغة من الشعر.

دلكي فروة الشعر جيدًا به ثم يترك لمدة نصف ساعة.

اشطفي شعرك بعد ذلك بالشامبو جيدًا للتخلص من رائحة البصل.

استخدام البيض للنبات وتغذية الشعر

البيض من أهم المواد الطبيعية التي تحتوي على الكثير من البروتينات التي تغذي الشعر ليؤدي إلى إعادة انبات الشعر، وتقوية جذورة ومنه تساقطه، كما أنه يؤدي إلى نعومة وفرد الشعر وطريقة الاستخدام كالتالي:

اخلطي بياض بيضتين في طبق مع بعض قطرات من زيت الزيتون.

اخفقي المكونات جيدًا مع بعضها البعض ليتم التجانس.

قومي بعد ذلك بإضافة ملعقتين من عسل النحل.

أعيدي الخلط مرة أخرى.

وزعي الخليط على فروة الشعر.

وقومي بتدليك فروة الشعر بها جيدًا.

اتركيها لمدة ساعة.

قومي بغسل شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر.

استخدام حليب جوز الهند لإنبات الشعر بسرعة

يحتوي حليب جوز الهند على العديد من الفيتامينات الرائعة جدًا للشعر، فهو يحتوي على الحديد والبوتاسيوم، وبعض الدهون التي يحتاجها الشعر حتى يتم إنبات الشعر بشكل أسرع وتغذيته وطريقة الاستخدام كالتالي: