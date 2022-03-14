نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزبدة الفلاحي الطرية على أصولها بمكونات اقتصادية أحلى من الجاهزة في المقال التالي
الزبدة الفلاحي ، من أهم الأشياء الضرورية التي يحتاجها الإنسان في طهي الطعام، أو عمل الحلويات وخاصة في شهر رمضان المبارك، كما تتميز برائحتها الجميلة ومذاقها الجميل الذي يجعل الكثير من الناس يرغبون في وضعها بالأطعمة، ، فهي مصدر غني بالبروتينات والمعادن، وكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة، ويمكن صنعتها من حليب الأبقار أو الجاموس، أو الماعز، وهي تمتلك قوام متماسك وطري وتكون باللون الأصفر أو الأبيض عند تحضيرها بحليب الجاموس، وهى تختلف تماماً عن السمنة البلدي وتعرف بملمسها الناعم الطري، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الزبدة الفلاحي على أصولها خطوة بخطوة أحلى من الجاهزة.
مكونات عمل الزبدة الفلاحي
تتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٢ لتر من الحليب الجاموسي.
- لتر من الماء المثلج.
- زجاج فارغة حجم ثلاث لتر.
طريقة التحضير
سوف نقدم لكم طريقة تحضير الزبدة الفلاحي بخطوات سهلة وسريعة وهى كالتالي:-
- نقوم بوضع اللبن في الزجاجة الفارغة ونتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة يومين حتى يصبح الحليب متقطع.
- بعد مرور الوقت المحدد نقوم برج الزجاجة جيداً لمدة ربع ساعة كاملة حتى يعزل الشرش عن الزبدة.
- نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير وسوف تلاحظين تكتلات اللبن.
- ثم نقوم بإحضار قطعة كبيرة من شاش القماش، ثم نضعه على بولة كبيرة ونضع به الخليط.
- نقوم بعصر الشاش جيداً حتى نتخلص من الماء نهائياً، نخرج الزبدة من القماش ونلفها على شكل كورة كبيرة الحجم.
- ثم نقوم بوضع الكرة في الماء المثلج حتى تتماسك الزبدة جيداً.
- نقوم بوضع كورة الزبدة في الثلاجة حتى تتماسك تماماً.
- بعد ذلك نقوم بوضع كورة الزبدة في قدر متوسط الحجم ونضعها على نار هادئة جداً ونتركها حتى تذوب وتأخذ اللون الذهبي الجميل.
- نقوم بتفريغ الزبدة في حافظ طعام ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك وتصبح مثل الجاهزة تماماً.
فوائد الزبدة الفلاحي للجسم
تحتوي الزبدة على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- تحارب الأمراض السرطانية وتقوي المناعة.
- كما تساعد على عملية الهضم بشكل أفضل.
- تساعد على إنقاص الوزن الزائد لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية.
- كما تساعد على علاج التهابات المفاصل لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة لصحة العظام.
- تمتلك نسبة كبيرة من الألياف التي تحسن من عملية الهضم.
- تحتوي على نسبة عالية من الكر سترول الذي يساعد على حرق الدهون الزائدة بالجسم.
- تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
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