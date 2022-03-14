ذهبية ومكرملة.. البسبوسة المرملة على أصولها بأسرار الحلواني والطعم خرافي وتحدي

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية السهلة، ويمكنك تحضيرها في المنزل بيديك حتى تضمن نظافة صنعها، كما أنك توفرين الكثير من الأموال وذلك لأن مكوناتها متوفرة في المنزل، لذلك سوف نعرض عليك طريقة عمل البسبوسة المرملة وتزيينها بالقشطة والمكسرات الآن فاجئي عائلتك بطبق من الحلوى بعد وجبة الغداء مباشرةً، فتابع المقال وقومي بعملها فوراً.

البسبوسة المرملة

إليك سيدتي طريقة عمل البسبوسة بسهولة وبساطة، ويمكنك تحضيرها في المنزل، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

عدد واحد كوب من السميد الناعم.

كوب إلا ربع من الزبادي البلدي.

عدد واحد كوب من الزبدة.

وعدد واحد كوب من السكر البني.

عدد واحد ملعقة صغيرة من الكيك شيف.

فنجان صغير من اللوز الغير محمص.

لتحضير الشربات (كوب ونصف من السكر البني، كوب من الماء الفاتر، وعصرة من الليمون).

بسبوسة الحلواني

قومي بتحضير بولة من البلاستيك.

أضيفي كوب من السميد الناعم مع الزبادي البلدي واخلطيهم جيداً.

ثم أحضري وعاء من المعدن على النار الهادئة حتى لا تحترق الزبدة واتركيها حتى تذوب.

قومي بسكب الزبدة على السميد والزبادي مع كوب السكر البني، والملعقة الصغيرة من الكيك شيف وقلبي جيداً حتى تختلط المكونات.

قومي بتشغيل الفرن واتركيه يسخن على درجة 180.

أحضري صينية من المعدن، ثم ادهني الصينية بقليل من الزيت وضعي المكونات كاملة، ثم نضغط عليها باليد حتى تصبح متساوية.

نضع اللوز الغير محمص على البسبوسة بشكل جميل لتزيينها.

نضع بعد ذلك صينية البسبوسة في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة حتى يتحول لونها إلى ذهبي.

قومي بإخراج صينية البسبوسة من الفرن، واتركيها حتى تهدأ.

نقوم بإحضار وعاء من المعدن به كوب ونص من السكر البني، ونضيف معه كوب من الماء على نار هادئة

وتقلب جيداً حتى يذوب السكر ويغلي الماء، ثم نضع عصرة الليمون ونقوم بإطفاء النار.

اسكبي الشربات على صينية البسبوسة، وقومي بتقطيع البسبوسة، ثم قدميها مع كوب من الشاي بالحليب.

في نهاية المقال قمنا بعرض أسهل طريقة للبسبوسة المرملة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان حيث يحتوي اللوز على الكثير من الفيتامينات والمعادن، ثم إنها تمد الجسم بالقوة والنشاط والحيوية فعليك الآن تحضريها بنفسك.