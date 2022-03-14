بسر الصنعة.. طريقة عمل البرجر على أصوله احلي من المطاعم لن تشتريه من المحلات مجدداً

طريقة عمل البرجر حيث تعد وجبة البرجر من الوجبات السريعة اللذيذة المنتشرة التي لا يختلف على مذاقها أحد لأنه يتميز بمذاق رائع، لذلك تبحث الأمهات عن طرق عمل البرجر في المنزل لعدم شرائه من الخارج خوفاً من مصدر اللحوم المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة تضر بصحة الأطفال، لذلك نقدم لكي طريقة عمله في المنزل بطريقة صحية سهلة ولذيذة.

طريقة عمل البرجر

سنوضح لك سيدتي طريقة أفضل برجر بسهولة ومكونات متوفرة لديك، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

عدد واحد كيلو من اللحم المفروم البلدي.

عدد 2 حبة من البصل الأحمر.

نصف كيلو البقسماط.

عدد 7 حبة من الثوم.

وعدد 2 حبة من البيض الأحمر.

عدد 2 ملعقة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

طريقة تحضير البرجر

قومي بإحضار الكبة أضيفي إليها البصل حتى تقومي بفرمها جيداً.

أضيفي البصل المفروم إلى اللحمة المفرومة ثم اقلبيها بيديك جيداً، ثم اخفقي البيضة جيداً.

ثم أضيفي الدقيق الأبيض، الملح، البقسماط، الفلفل الأسود والبيضة إلى المكونات السابقة، ثم قلبي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط متماسك.

قومي بتشكيل اللحم إلى دوائر متوسطة الحجم، وضعي بين كل قطعة برجر والأخرى كيس من البلاستيك حتى لا يلتصقان ببعضهما البعض.

ضعي الخليط في وعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة ثلاث ساعات حتى يتماسك.

ثم قومي بتسخين الفرن على درجة 180.

قومي بإحضار صينية كبيرة الحجم وضعي فيها دوائر اللحم.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج اللحم.

أحضري العيش الكيزر وقومي بفتحة من المنتصف، وضعي به البرجر.

قومي بإحضارها في أطباق للتقديم مع خيار مخلل، الطماطم، الجرجير والبطاطس.

يمكنك إضافة الكاتشب والمايونيز.

يمكنك تسخين كمية من الزيت ووضع البرجر بها، وتقليبها على الجهتين حتى ينضج.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل البرجر التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، والتي يمكنك إعدادها بالمنزل بطريقة سهلة يجعله صحي وأكثر فائدة حيث يتم عمل البرجر باستخدام اللحوم التي تعد من البروتينات اللازمة لبناء الجسم.