خفيفة واقتصادية.. كفتة البطاطس اللذيذة هتوفر في مصروف البيت وسيحبها افراد اسرتك

كثيراً منا يحب تناول البطاطس فهي من النشويات ذو الطعم الرائع وسهلة الهضم، وتحتاج الأمهات إلى عمل أصناف مختلفة منها بدلاً من المقلية، لذلك سوف نقوم بعرض طريقة عمل كفتة البطاطس اللذيذة، والتي بعد أن تقومي بإعدادها ستجدين أطفالك يطلبونها منك باستمرار، لذلك عليك متابعة سطور المقال القادمة.

كفتة البطاطس

عزيزتي الأم يمكنك عمل كفتة من البطاطس بطريقة سهلة وبسيطة، وأيضًا موفرة حيث أنها تتكون من مكونات موجودة في المنزل باستمرار، وإليك طريقة عمل اصابع الكفتة ببطاطس مقلية فيما يلي:

مقادير الكفتة بالبطاطس

ربع كيلو من اللحم المفروم.

حبة كبيرة من البصل الأحمر.

حبتان كبيرتان من البطاطس.

ملح حسب الرغبة.

سبعة ملاعق من البقدونس المفروم.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

وربع كوب من دقيق البقسماط.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

حبتين من البيض.

طريقة عمل الكفتة بالبطاطس المسلوقة

أولا قشري البطاطس واغسليها جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع البطاطس في وعاء على النار به كمية مناسبة من الماء واتركيها حتى يتم سلقها.

ثم قومي بهرس البطاطس، وضعي عليها الملح.

بعد ذلك ضعي ملاعق الدقيق الأبيض واعجنيها.

ثم أضيفي إليها الفلفل الأسود.

بعد ذلك قومي بفرم البقدونس وضعيه عليها.

ثم ضعي ملعقتان من الزيت في طاسة.

بعد ذلك قومي بفرم البصل وضعيه على الزيت الساخن وقلبي حتى يصفر لونها.

ثم أضيفي اللحم المفروم واتركيهم على النار حتى تتعصج اللحم.

بعد ذلك أضيفي ملح حسب الرغبة وفلفل أسود.

ثم قومي بوضع اللحم داخل قطعة من البطاطس الذي قمتي بتحضيره وشكليه حسب الرغبة دوائر أو أصابع.

بعد ذلك أكملي باقي كمية الأصابع بحشوها بالعصاج.

ثم اغمسي الأصابع في البيض بعد أن تقومي بخفقه جيداً.

بعد ذلك ضعي الأصابع داخل البقسماط وقلبيها حتى تكوني طبقة من البقسماط عليها.

ثم أتركيها في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.

بعد ذلك سخني الزيت جيداً جداً.

ثم ضعي الأصابع داخل الزيت على نار متوسطة.

بعد ذلك أكملي باقي الكمية، ثم قدميها مع المكرونة أو مع الخبز البلدي.

كما يمكنك حشوها بالجبن الموتزاريلا أو البسطرمة أو أي نوع من الحشوات المتوفرة لديك.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن طريقة عمل كفتة البطاطس اللذيذة التي يمكنك عملها عندما تحتاجين إلى عمل وجبة متكاملة وموفرة، فقومي بتحضير هذه المكونات البسيطة وأعدي لأطفالك ألذ بطاطس مثل الكفتة.