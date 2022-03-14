احلى من جاد وأرابيتا.. أسرار تدميس الفول لطعم رائع أحلى من المطاعم ستعتمدي هذه الطريقة

تعاني الكثير من السيدات من عدم القدرة على تحضير الفول المدمس بنفس طعم الفول الذي يباع في الخارج لذلك يبحثون عن أسرار تدميس الفول للحصول على أفضل مذاق له، وذلك لأن الكثير منهم يفضلون تدميس الفول قبل حلول شهر رمضان لأنه من المأكولات الرئيسية على السحور وفي هذا المقال سنعرض بعض النصائح الهامة عند تدميس الفول.

أسرار تدميس الفول

يوجد بعض الأسرار التي يمكن اتباعها عند تدميس الفول للحصول على أفضل مذاق له ويكون أفضل من الذي يباع في الخارج ومن هذه الأسرار الآتي:

لابد من غسل الفول جيدًا قبل نقعه في الماء طوال الليل للتخلص من الأتربة العالقة به.

لابد من وضع كمية الماء الكافية للفول قبل تدميسه حتى لا يحتاج إلى إضافة الماء مرة أخرى أثناء التدميس.

في حالة عدم وضع كمية كافية من المياة لابد من تزويد الفول بمياه مغلية وليست مياه باردة.

يفضل عدم فتح الغطاء على الفول كثيرًا حتى ينضج بشكل جيد.

يتم وضع الوعاء على النار ويه كافة المكونات لكن لا يتم وضع الغطاء عليه إلا بعد أن تصل المياه لمرحلة الغليان ويتم تخفيض النار عليها.

من الممكن وضع ورق الفويل فوق غطاء الوعاء لنضمن الإغلاق المحكم.

يترك الفول فترة كافية لكي ينضج وهي تتراوح من 5-6 ساعات.

طريقة تدميس الفول

طريقة تدميس الفول سهلة وبسيطة ويمكن لأي ربة منزل القيام بها وذلك كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من الفول.

ونصف كوب من الفول المدشوش.

نصف كوب من العدس الأصفر.

كمية مناسبة من الماء.

بصلة واحدة مقطعة.

ثمرة واحدة من الطماطم.

ثمرة واحدة من الجزر.

3 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة واحدة من الكركم.

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء كبير وتوضع فيه جميع المكونات.

يوضع الماء الكافي للفول.

يوضع الوعاء على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

يتم إغلاق الوعاء بإحكام شديد ويتم خفض النار عليه.

يترك لمدة 6 ساعات حتى ينضج تمامًا.

في نهاية مقال أسرار تدميس الفول ذكرنا الكثير من الأسرار التي تكون سبب في نجاح تدميس الفول بالمذاق اللذيذ و القوام المضبوط واللون الذي يشبه الفول الذي يباع في المحلات، كما ذكرنا طريقة تحضيره بالخطوات الصحيحة والمقادير الدقيقة.