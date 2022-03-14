بتتبيلة وخلطة سرية طريقة عمل الأستيك المشوي على أصوله بطعم ومذاق أول مرة تاكليه

يعد الاستيك من الوجبات الصحية التى يتناولها من يتبعون نظاما غذائيا مع الخضار السوتيه، ويقدم ايضا مع الارز الابيض كوجبه لذيذة وغنيه بالعناصر الغذائيه المفيدة، يمكن تحضيرة باكثر من طريقة منا من يفضله مع المشروم والصوص ومنا من يفضله مشوى بالريحان والزعتر على حسب الرغبه فى الطعم، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الاستيك المشوى.

يعد الاستيك المشوي من الوجبات الصحية التى يراعى دائما تناولها من يتبعون نظام غذائي او مرضى القلب، وهو من انواع اللحوم الخفيفة والسهلة فى تحضيرها، يقدم الاستيك مع الارز الابيض او المكرونة بالوايت صوص او الخضار السوتية كوجبه صحيه، ويقدم ايضا مع الخبز والبطاطس المقلية، واليوم نقدم لكم اسهل طريقة لتحضير الاستيك المشوي.

طريقة عمل الاستيك المشوي

المكونات

نصف كيلو من شرائح اللحمه السميكة.

٣معالق كبيرة من الزيدة.

٢عود ريحان.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف معلقة صغيرة من الزعتر.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

روز مارى اخضر.

معلقة كبيرة من الخل.

معلقة صغيرة من الثوم المهروس.

الطريقة

فى وعاء عميق نضع شرائح اللحمه ونضع معها عصير الليمون والملح والفلفل والخل والزعتر ونقلبها جيدا.

نضف اليها الثوم المهروس مما يعطيها مذاق طيب ورائحه شهيه.

نقوم بتسخين الشواية جيدا ونضع الزبدة على الشواية مع الروز مارى والريحان.

نضع شرائح اللحمه المتبله على الشوايه.

نقوم بتقليب اللحمه على الوجهين ونكرر العمليه حتى يتم تسويتها.

يرفع الاستيك من علىالشواية ويرص فى سرفيس التقديم مع القليل من البقدونس والريحان للتزيين.

ويمكن اضافه صوص اللحمه على وجه الاستيك.

يقدم الاستيك مع الارز الابيض او الخضار السوتيه حسب الرغبه.

طريقة عمل صوص اللحمة

المكونات

معلقة من الدقيق الابيض.

ملح وفلفل اسود.

نصف كوب من الماء.

الطريقة

نضع معلقة الدقيق فى الزبدة التى تم تحمير الاستيك بها ونقلبه جيدا حتى ياخذ اللون الذهبى.

نضف اليها الماء مع التقليب المستمر حتى لا تتكاتل.

نضع الملح والفلفل الاسود ونقلبها حتى نحصل على القوام المطلوب.

نضف صوص اللحمه ساخن على وجه الاستيك عند التقديم.

طريقة عمل الأرز الابيض

المكونات

٢كوب من الارز البلدى.

٢كوب من الماء المغلى.

معلقة صغيرة من الملح.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

معلقة كبيرة من الزيت.

الطريقة