بطريقة هشة ومرملة أصنعي كيكة البسبوسة بالقشطة بالمقادير المظبوطة بطعم خيالي

تعد البسبوسة من الحلويات اللذيذة التى يقبل عليها الجميع حيث انها تتميز بمذاقها الناعم ورائحتها الشهية، وتقدم البسبوسة مع العصائر والمشروبات الغازية وتقدم للضيافة فى الزيارات العائلية، تتميز البسبوسة بمذاقها الطيب وملمسها الناعم، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كيك البسبوسة.

من أسهل طرق عمل الكيك اللذيذة هي كيكة البسبوسة بالقشطة، فمعروف أن للكيك طرق عديدة وكثيرة منها كيك البرتقال والفانيليا وغيرها، ولكن كيكة البسبوسة تعد من أكثر الأنواع اللذيذة والتي تتميز بمذاق لذيذ، فهي تتكون من مكونات غير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ولكي نوفر عليكي البحث عن طريقة عمل كيكة البسبوسة وضعنا لكي المقادير المطلوبة وطريقة التحضير التي ستجعلك تحصلين على كيك هش وخفيف.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

المكونات

٣ اكواب من دقيق السميد.

نصف كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السكر.

٤معالق كبيرة من الزبدة.

٢كوب من الزبادى.

نصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢كوب من القطر.

كوب من القشطة البلدى.

الطريقة

فى قدر عميق نقوم بوضع دقيق السميد مع جوز الهند ونخلطهم بشكل جيداً.

نضف اليهم البيكنج بودر والسكر ونقلبهم جيدا.

نقوم باضافه الزبادى مع الزبدة السائلة ونقوم ببس البسبوسه وليس عجنها مما يعطيها مذاق رملى.

نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من الزبدة.

نسكب محتويات البسبوسه فى الصينيى وندخل الصينية فى الفرن على درجة حرارة متوسطة.

تترك البسبوسه فى الفرن لمدة ٢٠دقيقه تقريبا حتى يحمروجهها ويتم تسويتها.

نخرج البسبوسه من الفرن ونقوم بسقيها بالقطرالساخن وهى ساخنة.

نترك البسبوسه حتى تبرد قليلا وتقطع وترص فى وعاء التقديم.

تقدم البسبوسة ونضف معها معلقة كبيرة من القشطة على الوجه.

طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية والفسدق

المكونات

٢كوب من دقيق السميد.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الزبادى.

نصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

لعمل المهلبية

كوب من الحليب السائل.

٢معلقة كبيرة من النشا.

٢معلقة كبيرة من السكر.

للوجه

فسدق مجروش.

الطريقة