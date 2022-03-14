نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنسي الحرج.. التخلص من قشرة الشعر بوصفة سريعة مجربة ومضمونة وأنسى التساقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات عن طرق التخلص من قشرة الشعر وذلك لأنها مشكلة تؤرق الكثير منهم وهي عبارة عن مشكلة جلدية تصيب فروة الرأس، ويوجد بعض العوامل التي تزيد من وجودها وبعض العوامل الأخرى التي تقلل منها لكنها يصعب التخلص منها بشكل نهائي حتى مع المستحضرات التي تحتوي على المواد الكيميائية.

التخلص من قشرة الشعر

عندما تفشل تجربة المواد الكيميائية في القضاء على القشرة يلجأ الكثير من الفتيات إلى الوصفات الطبيعية التي لا يوجد منها أي ضرر على الشعر.

وصفة الليمون وزيت السمسم

هذه الوصفة من الوصفات الفعالة في القضاء على القشرة نهائيًا عند استخدامها بشكل مستمر وذلك كالآتي:

المكونات:

عصير نصف ليمونة.

قطرات من زيت السمسم.

طريقة التطبيق:

نحضر إناء صغير ونضع فيه زيت السمسم ويتم تسخينه.

بعد ذلك يرفع زيت السمسم من على النار ويوضع عليه عصير الليمون ويتم تقليبهم جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

ثم يتم إحضار قطنة صغيرة ونظيفة ويتم غمسها في الخليط ويتم تمريرها على فروة الرأس بالكامل.

بعد ذلك يترك الخليط على الرأس لمدة ساعة حتى تمتص فروة الرأس الخليط بالكامل.

ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر ومحاولة تجنب استخدام الماء الساخن.

بعد ذلك يتم استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج في التخلص من القشرة.

وصفة الشاي الأخضر واللافندر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تقضي على الالتهابات الجلدية التي تصيب فروة الشعر وتقضي على القشرة تمامًا وتستخدم كالآتي:

المكونات:

نصف كوب من الشاي الأخضر.

ونصف كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

10 قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التطبيق:

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها مع التقليب جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك يوضع الخليط في زجاجة رذاذ ويتم رش فروة الشعر بالكامل بالخليط.

ثم يترك الخليط على فروة الرأس لمدة 10 دقائق بعدها يغسل بالماء الفاتر.

بعد ذلك يفضل الاستمرار على استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

في نهاية مقال التخلص من قشرة الشعر تحدثنا عن بعض الوصفات الطبيعية الفعالة في القضاء على القشرة والتي لابد من الاستمرار عليها للحصول على نتيجة جيدة، ويمكن استخدامها بدون قلق لأنها لا تسبب أي أضرار للشعر وذلك على عكس المواد الكيميائية.