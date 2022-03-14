بكيلو لبن سائل اصنعي الحليب البودرة بكل سهولة بدل من شرائه بأسعار غالية الثمن

الحليب البودرة ، من أكثر أنواع الألبان استخدام وكثير من الناس يفضلون تناوله مع الشاي والنسكافيه، ويدخل في كثير من الحلويات ووصفات الأطعمة المختلفة، وهو يعطي مذاق رائع لأغلب الوصفات والأطعمة، كما تجد الكثير من الناس يقومون بشراء الحليب المجفف بأسعار غالية الثمن لتقديمه للأطفال كوجبة غذائية متكاملة، فيمكنك سيدتي القيام بعمله في البيت بدل من شرائه من الخارج بكل سهولة وبمكون واحد فقط تسطيعنا تحضيره بكل بساطة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري ، على طريقة عمل الحليب البودرة في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة.

مكونات عمل الحليب البودرة

سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل لبن بودرة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

كيلو من الحليب السائل الطازج.

كوب من السكر الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير الحليب البودرة بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر حلة متوسطة الحجم ونضع بها الحليب السائل، ثم نضعها على نار هادئة حتى تغلي. نهدئ النار جيداً ونقلب باستمرار في الحليب حتى يقتصر ويتبخر ويصبح ثقيل القوام. نستمر في التقليب حتى يصبح لدينا خليط متماسك يصبح قطع الجبن ولونه أصفر فاتح. بهذا يكون الحليب جاهز ، نقوم برفع الحلة من على النار ونضع جانباً حتى تبرد تماماً. نحضر طبق مسطح ونضع عليه الخليط ونفرده جيداً حتى يصبح مثل الفطيرة الرقيقة. ثم نضع الطبق في الهواء حتى يجف ويصبح مثل القراقيش الجافة. نقوم بتكسير الحليب المجفف إلي قطع صغيرة الحجم ونتركها جانباً. ثم نحضر الكبة ونضع بها قطع الحليب المجففة، وكوب السكر ونخلط جيداً حتى يصبح الخليط مثل البودرة تماماً. نحضر علبة نظيفة ونضع بها الحليب المجفف ونقوم باستخدامه مع المشروبات والحلويات وبألف صحة وهنا.

فوائد الحليب البودرة للجسم

سوف نتعرف على بعض الفوائد الصحية التي يحتوي عليها الحليب وهى كالتالي:-

كما يحتوي على بعض الفيتامينات التي تساعد على تقوية الجسم.

مفيد جداً لمرضي السكر وضغط الدم المرتفع.

كما يعمل على حماية الجسم من فقر الدم ويقوي المناعة.

يحتوي على الكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان.

يحسن من مستوي الروية ويقوي الذاكرة.

كما يساعد على تقوية المفاصل والعضلات.

يحتوي على بعض العناصر الغذائية الرائعة التي تحسن من صحة الجسم وتحميه من الأمراض.

نصائح عند عمل الحليب البودرة بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة يجف التعرف عليها وهى كما يلي:-