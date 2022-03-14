Golden Milk هو وصفة بتتميز بمزاياها الصحية المتعددة، فبجانب إنه مقوي للمناعة ومضاد للالتهابات، هو كمان بيهدي الأعصاب وبيساعد على النوم والاسترخاء، وكمان غني بمضادات الأكسدة ويعتبر وجبة لذيذة خفيفة ومشبعة قبل النوم، وكمان مثالي عشان يدفيكي في ليالي الشتاء الباردة، اعرفي إيه هو الحليب الدهبي Golden Milk وازاي تحضريه.

مقوي للمناعة ومضاد للالتهابات.. إيه هو الحليب الدهبي Golden Milk وازاي تحضريه؟

*الكمية في الوصفة دي تكفي فردين، فطبعا لو حابة تجهزي لعدد أكبر من الأفراد ضاعفي المقادير حسب ما تشوفي مناسب، كمان الوصفة دي مرنة جدا يعني تقدري تقللي او تزودي في الاضافات الموجودة فيهاا حسب تفضيلاتك الشخصية*

المكونات اللي هتحتاجيها:

حوالي نص كيلو لبن من أي نوع تحبيه (في الوصفة الأصلية استخدموا زيت اللوز)

1 ملعقة كبيرة كركم مطحون

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

4 حبات فلفل أسود

1 عود قرفة 1 ينسون نجمة (أو ممكن استخدام ينسون عادي)

عسل نحل او رشة سكر حسب رغبتك

طريقة التحضير

على نار متوسطة حطي اللبن في حلة صغيرة، وبعد كده حطي كل المكونات التانية وقلبي كويس اوي، سيبي اللبن يندمج مع باقي المكونات لح ما يغلي كويس هيحتاج حوالي 5 دقايق بالكتير، بع كده حليه بالعسل او السكر حسب رغبتك وبالهنا الشفا.

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