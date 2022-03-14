طريقة كشري الحلة الواحدة بمذاق مميز بدون تكلفة وأحلى من المحلات

كشري الحلة الواحدة من الأكلات المميزة والتي تكون سهلة التحضير والكشري غني عن التعريف، حيث أن وصفة الكشري من الأكلات المفضلة، وذلك حيث إن الجميع يحبها وهي من الأكلات الشعبية المفضلة التي يبحث عنها الجميع، كما أنها تلاقي إحسان الجميع من صغار وكبار، فتابعونا في مقالنا هذا من خلال موقعنا ثقفني لمعرفة كيفية عمل الكشري المصري في حلة واحدة.

كشري الحلة الواحدة

المقادير

1 كوب عدس بني.

كوب أرز مصري.

كوب من الشعرية.

كوب ونصف من المعكرونة.

5 حبات بصل كبيرة الحجم مقطعة.

نصف كوب من الحمص المسلوق.

6 ملاعق زيت نباتي.

12 فص ثوم.

ملعقة صغيرة ونصف من الكمون.

ملح وفلفل حسب الرغبة.





طريقة تحضير الكشري

نضع الزيت في وعاء على النار وننتظر حتى يسخن، ثم نضع قطع البصل المقطعة، ويتم تقليبها لمدة عشر دقائق تقريبًا حتى يصبح البصل ذوي لون بني. ثم نرفعها ونضعها في طبق جانبي. في نفس الوعاء على النار نضع الأرز والعدس بعد غسلهما بالماء، ويتم نقعهما لمدة 5 دقائق ويتم تقليبهم جيدًا. نضيف بعد ذلك المكرونة إلى الأرز والعدس ونقلب لـ 5 دقائق أخرى. ثم نقوم بإضافة الشعرية ونضع الملح والكمون والفلفل وثلاثة فصوص ثوم مفرومة. تتم تغطيته المكونات جميعها بعد تقليبها بالماء، ويجب أن يكون الماء أعلى من مقدار المكونات بواحد سم أو أكثر تقريبًا. بعد غليان المياه يتم خفض النار حتى يتم نضج المكونات.

صلصة الكشري

لعمل صلصة الكشري يجب إتباع الخطوات التالية:

نقوم بتسخين معلقتين من الزيت في مقلاة ونضيف إليها باقي كمية الثوم المفروم حتى يأخذ اللون الأصفر.

نضع الخل على الثوم ونقلبه، ثم نضيف الطماطم ونضيف الصلصة.

ويتم وضع الملح والفلفل.

وإذا كانت الصلصة كثيفة يتم تخفيفها بقليل من الماء.

بعد التأكد من نضوج الكشري نقوم بوضع الكشري في صحون التقديم ثم نضيف له الصلصة ويقدم ساخنًا.

قد تناولنا في مقالنا هذا على طريقة كشري الحلة الواحدة التي تعد من الوصفات السريعة والسهلة التي يمكن تحضيرها من خلال المكونات المتوفرة لدى ربة المنزل.