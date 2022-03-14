ملعقة من القهوة على الشامبو لتكثيف خيالي لشعرك وزيادة طوله بشكل مبهر

ملعقة قهوة على الشامبو لتطويل الشعر حيث أنه من المعروف عن القهوة فوائدها المتعددة للشعر، حيث أنه تمنحه مظهر صحي ولامع، ولها خواص مضادة للأكسدة تساعد على تطهير فروة الرأس وعمل سكريب طبيعي لها، كما أن له خصائص هامة تساعد في تغذية وتقوية بصيلات الشعر، لذلك سوف نقدم لك طريقة يمكن من خلالها الاستفادة بكل خصائص القهوة وبطريقة سهلة وبسيطة، كل ما عليك هو قراءة السطور التالية لمعرفة الطريقة المثلى لصنع شامبو من القهوة.

وصفات تحضير القهوة مع الشامبو

تساعدك هذه الوصفات في الحصول على كل فوائد القهوة دون الحاجة إلى عمل ماسك مخصصة، ولكن أثناء غسل شعرك سوف تمنحه التغذية التي يحتاج إليها.

الوصفة الأولى

تحتاجين في هذه الوصفة إلى كوب من الماء، مع ملعقتين ص من القهوة، وكذلك ثلاثة ملاعق ك من شامبو الأطفال.

طريقة التحضير:

قومي بخلط القهوة مع الماء في وعاء، ويترك على نار هادئة حتى انتهاء تحضيرها وبعد ذلك ننتظر حتى تبرد القهوة.

ثم نضيف فوقها شامبو الأطفال.

يستخدم الخليط السابق في غسل الشعر مباشرةً حيث أنه لا يمكن تخزينه، بمعنى أنه يتم تحضيره عند الاستخدام في كل مرة.

يغسل به الشعر بالطريقة العادية ولكن يفضل أن يترك على الشعر لمدة دقيقتين على الأقل.

يشطف بالماء حتى يختفي اللون البني الناتج من القهوة.

تستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

ملحوظة: في حالة الشعر الدهني يفضل غسله أولاً بالشامبو الخاص به، وبعد ذلك يغسل بهذا الشامبو لأن شامبو الاطفال لا يكون فعال مع الشعر الدهني.

الوصفة الثانية

تحتوي هذه الوصفة على كوب من شامبو الأطفال، مع ملعقة ك من القهوة سريعة التحضير، وكذلك ملعقة من عسل النحل، كما يمكن استخدام بضع قطرات من الزيت العطرية.

طريقة التحضير: