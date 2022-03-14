نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش أي حد يعمل الحمام..عمل الحمام المحشى بالفريك أو الأرز بخلطية خطيرة وانسي أي طريقة تأني روعة في المقال التالي

عمل الحمام المحشى بالفريك أو الأرز، هناك الكثير من الأشخاص اللذين يعشقون الحمام بشكل كبير، مما دفع ذلك العديد من النساء إلى مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن إيجاد طرق معينة لتجهيز الحمام بشكل سريع وبسيط، فكان من ضمن النتائج التي ظهرت على هذه المواقع التي بحث عنها الجميع هي كيفية عمل الحمل بالأرز والفريك، وما هي المكونات المطلوبة من أجل هذا. عمل الحمام المحشى بالفريك أو الأرز سوف نقدم لكم من خلال موقعنا طرق تحضير الحمام المحشى. الحمام المحشى بالأرز كمية صغيرة من الملح.

ورق الغار.

كمية على حسب الرغبة من البهارات.

كمية من الفلفل الأسود.

أثني ملعقة من السمن.

بصلة متوسطة مبشورة.

أثني كوبا من الأرز.

زوجان من الحمام.

كمية مفرومة من البقدونس.

وكمية من الزيت للقلي.

كمية من الهيل المطحون والقرفة. طريقة الحمام المحشى بالأرز يغسل الحمام جيدًا بالماء، ثم يفرك بعد ذلك بكل من الفلفل الأسود والملح والبصل، ويغسل مرة أخرى بالماء.

يوضع في إناء آخر مناسب السمن ووضعه على النار حتى يسخن.

يوضع فيه الأرز، ويقلب فيه حتى يصبح لونه ذهبيا، ثم يضاف عليه كل من الملح وورق الغار وبعض البهارات والفلفل والهيل المفروم وباقي المكونات سويًا.

يضاف بعد ذلك كوبان الماء، ويترك على نار هادئة حتى يشرب الأرز الماء.

يرفع الإناء من على النار، ويترك حتى يبرد، ثم بعد ذلك يتم إحضار الحمام، ويحشى بالأرز.

يوضع في الماء المغلي، وإضافة القرفة وبعض التوابل عليه، وتركه حتى يستوي.

يخرج الحمام من الماء ويوضع في مصفاة، من أجل التخلص من الماء الموجودة به.

يوضع كمية من الزيت في مقلاة على النار وتركة حتى يسخن، ثم يوضع الحمام فيه.

عندما يصبح لونه ذهبي يخرج من الزيت ويوضع على مناديل من الورق، للتخلص من الزيت الزائد فيه.

ومن هنا يوضع في طبق وتزينه بالبقدونس ويقدم بالهنأ. الحمام المحشى بالفريك أربع أجواز من الحمام مسلوقين.

1/4 معلقة من ألكركم والفلفل صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

تجهيز 3 ملاعق من الزيت كبيرة.

بصلة متوسطة مفرومة.

حبة طماطم مفرومة.

كوب من الفريق.

3 أكواب من الماء المغلي. طريقة الحمام المحشى بالفريك يتم وضع الحمام في إناء عميق وغسلة جيدا بالماء البارد.

ثم يوضع في مصفاة للتخلص من الماء الزائد الموجود فيه.

يوضع كل من البصل والزيت في إناء على النار حتى يلين البصل، ثم يضاف عليه الفريك ويقلب جيدًا.

ثم يضاف كل من الماء والفلفل والملح وأيضا ألكركم على الفريك، ثم يترك على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى ينضج، مع مراعاة عدم وضع غطاء على الإناء عندما تغلب الماء

يرفع الفريك من على النار، وأخذ النصف منه ووضعة في إناء به البندورة المفرومة، وتقليبهم جيدًا، والنص الآخر الاحتفاظ به لوقت التقديم.

يتم حشو الحمام بالفريك، وإغلاقه جيدًا باستخدام إبرة ثم يوضع في إناء به ماء على النار، ويضاف عليه كل من القرفة والبصل والملح وتركة حتى يستوي.

يضاف في مقلاة بها سمن حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم يوضع الكمية المتبقية من الفريك في طبق ويوضع عليها الحمام ثم يقدم. عمر شويل - جدة مش أي حد يعمل الحمام..عمل الحمام المحشى بالفريك أو الأرز بخلطية خطيرة وانسي أي طريقة تأني روعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش أي حد يعمل الحمام..عمل الحمام المحشى بالفريك أو الأرز بخلطية خطيرة وانسي أي طريقة تأني روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.