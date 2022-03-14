كريم القرنفل والنشا من الكريمات الطبيعية الممتازة التي يتم تحضيرها في المنزل بكل دقة، كما يمنح البشرة الشعور بالانتعاش ويرطب الجلد ويجعل ملمسه ناعم مثل بشرة الأطفال، فهو يقضي على مشاكل الاسمرار وغمقان الجسم نهائيًا، كما يعمل على تبييض وتعطير المناطق الداكنة وإزالة الروائح الكريهة منها، بفضل احتوائه على مواد طبيعية تمتص الرواسب وتقضي على البكتيريا المسببة لهذه الروائح المزعجة، كما يحتوي الكريم على مادة الكولاجين الفعالة، التي تجعل البشرة نضرة وجميلة طول الوقت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم القرنفل والنشا الرهيب لتبييض وتعطير الجسم بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم القرنفل والنشا الرهيب

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من مغلي القرنفل.

ملعقتين من النشا.

ثلاث ملاعق صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القرنفل والنشا الرهيب في تبييض وتعطير الجسم بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نقوم بوضع ماء القرنفل المغلي في وعاء متوسط الحجم، ثم نقوم بإضافة النشا ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا تمامًا. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب برفق حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار، ثم نضيف إليه الفازلين ونقلب الخليط حتى يصبح مثل الكريم. نترك الكريم يبرد تمامًا، ثم نقوم باستخدامه مرة واحدة قبل النوم ونتركه لمدة نصف ساعة. نقوم بغسل الوجه بالماء البارد ويجفف بواسطة منشفة قطنية. يفضل وضع الكريم على البشرة مرة واحدة قبل النوم.

فوائد كريم القرنفل والنشا للبشرة

سوف نقدم لكم اليوم بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-

يساعد على تبييض البشرة ويزيل التجاعيد.

ويزيل التجاعيد. يغلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الفطريات.

يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها أكثر نضارة.

يساعد على تبييض المناطق الداكنة ويزيل الروائح الكريهة.

يخلص البشرة من الجفاف ويجعلها رطبة وجميلة.

يحافظ على نعومة ولمعان الجسم ويغذي البشرة.

يتميز بقدرته الفعالة في شد البشرة وتأخير علامات تقدم العمر.

يتغلغل داخل المسام بسرعة كبيرة فيمتص الدهون الزائدة بشكل رائع.

يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة ويزيل التصبغات الجلدية.

طريقة عمل ماسك القرنفل لتفتيح البشرة

نقوم بإحضار ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون، وملعقتين من زيت اللوز المر ونقلبهم مع بعض. نقوم بتدليك البشرة ثلاث مرات في الاسبوع بهذا الماسك حتى نتخلص من الاسمرار والخلايا الميتة تماماً. يفضل تدليك البشرة لمدة 20 دقيقة حتى يجف تماماً، ثم يتم غسله بالماء البارد وسوف تلاحظين النتائج بنفسك.

غسول القرنفل السحري لتنظيف البشرة

نقوم بإحضار إناء ونضع كوب من الماء، وملعقتين من القرنفل ونقلبهم مع بعض. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى يغلي جيداً. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بإضافة ربع كوب من ماء الوردونقلبهم مع بعض. نصفي الخليط جيدا ونقوم بوضعه في علبة بخاخ فارغة ونقوم برش الوجه كل اليوم حتى نتخلص من الدهون والبثور السوداء.

طريقة عمل كريم النشا وزيت القرنفل لتبييض البشرة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-