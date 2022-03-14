نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصغري 10 سنوات بكريم النشا والليمون لتفتيح مبهر للبشرة من أول استعمال والتخلص من الخطوط والتجاعيد في المقال التالي

سوف نقدم في هذا المقال طريقة صنع كريم النشا والليمون، حيث تبحث الكثير من السيدات عن طريقة فعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، فهذه الوصفة هي الحل الأمثل لذلك، حيث تمنح البشرة الحيوية والنضارة كما تخلص البشرة من حبوب الشباب والبقع الداكنة المزعجة التي يعاني منها العديد من الفتيات وأيضاً الشباب بالأخص في فترة المراهقة. كريم النشا والليمون اصنعي بنفسك كريم النشا في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف، وطريقة تحضيره كالآتي: المكونات ثلاث حبات كبيرة من ثمرة الليمون الطازج.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

كوب واحد من الماء. دلكة الليمون والنشا أولاً يتم تقطيع حبات الليمون إلى شرائح أو قطع صغيرة.

بعد ذلك توضع في وعاء مناسب مع كوب من الماء وترفع على النار حتى تحصلي على ليمون لين تماماً.

ثم بعد تمام نضج الليمون جيداً، يتم وضعه في الخلاط الكهربائي ويخلط تماماً حتى يتم الحصول على خليط ناعم جدا.

بعد ذلك يتم إحضار وعاء آخر مناسب ووضع كمية خليط الليمون.

ثم إضافة كلا من النشا والماء.

بعد ذلك ويرفع على النار مرة أخرى مع التقليب المستمر حتى الحصول على قوام كريمي.

ثم قومي بإحضار علبة ذات غطاء محكم الغلق ويوضع الكريم بداخله ويغلق جيداً.

بعد ذلك يتم وضعه بالثلاجة حتى يتماسك قوامه تماماً.

قبل استخدام الكريم يتم غسل المنطقة المراد تفتيحها جيداً بالماء.

بعد ذلك يوضع القليل من الكريم عليها وتدهن جيداً ويترك لمدة عشرون دقيقة على الأقل.

ثم يتم إزالة الكريم عن طريقة غسله بالماء وستلاحظين الفرق من اول استخدام.

بعد ذلك يمكن استخدام هذا الكريم على اليدين والوجه والركبة والكوع. فوائد كريم النشا مع الليمون تعرفي على أهم فوائد كريم النشا للبشرة والجسم وهي كالآتي: يساعد على التخلص من مشكلة حب الشباب، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا.

يعمل على تقليل دهون البشرة.

كما يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد لاحتوائه على فيتامين سي وحمض السيتريك.

له فاعلية كبيرة في القضاء على البثور السوداء.

يعمل على تقشير الجلد الميت. في الختام نكون قد انتهينا من شرح تفصيلي ومبسط لطريقة تحضير كريم النشا والليمون بكل سهولة، بمكونات متوفرة لديك في المنزل وبأقل التكاليف، كما قمنا بعرض أهم فوائد هذا الكريم السحري الرائع. عمر شويل - جدة اصغري 10 سنوات بكريم النشا والليمون لتفتيح مبهر للبشرة من أول استعمال والتخلص من الخطوط والتجاعيد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصغري 10 سنوات بكريم النشا والليمون لتفتيح مبهر للبشرة من أول استعمال والتخلص من الخطوط والتجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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