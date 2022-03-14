طريقة عمل المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة كالمحترفين فى المنزل مع الذ واطعم وصفة

تعتبر المكرونة بالبشاميل باللحمة من الأكلات المنتشرة فى مصر خاصة والوطن العربي عموما. كما انها من الاكلات التى لا تخلو منها الموائد فى العزائم والمناسبات المختلفة. وهى اكلة مميزة وشهية وذات طعم رائع ولذيذ. بجانب الفوائد الغذائية الكبيرة التى تحتوى عليها بجانب العناصر والمعادن والبروتينات وتعد وجبة كاملة وهناك الكثير من ربات البيوت وحديثى الزواج ترغب فى معرفة افضل طرق عمل المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة. وسوف نوضح طريقة عمل المكرونة بشاميل باللحمة المفرومة فى الخطوات التالية.

خطوات تحضير وصفة المكرونة البشاميل في المنزل كالمحترفين

يوجد مكونات تستخدم لتحضير المكرونة وكذلك مكونات لتحضير اللحمة المفرومة وايضا مكونات لتحضير البشاميل وسوف نوضح المكونات اللازمة والمقادير فى الخطوات التالية حتى تتمكن كل ربة بيت من تحضير المكرونة البشاميل بسهولة ويسر.

مكونات ومقادير المكرونة البشاميل

مقدار كيلو من المكرونة الأقلام.

ثم نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

مع حبة من البصل المفروم.

ايضا ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الملح حسب الرغبة.

مع ملعقة من الكمون.

كذلك ملعقة من بهارات اللحم.

مع نصف كوب من الزبدة او السمن.

ثم كوب من الدقيق الجيد.

مع نصف لتر من اللبن.

كوب من الشوربة.

حبتان من البيض.

حبة من الطماطم المفرومة.

طريقة وخطوات تحضير المكرونة البشاميل

تحضير اللحمة المفرومة

وضع ملعقة من الزبدة او السمن فى وعاء على النار ثم نضع البصل المفروم والتقليب حتى يصفر لونها.

اضافة اللحمة المفرومة و التقليب ثم اضافة الفلفل الاسود والكمون والبهارات.

تقلب المكونات ثم اضافة حبة الطماطم المفرومة مع التقليب وتترك المكونات حتى تنضج اللحمة ويسمى ذلك تعصيج اللحمة.

يمكن الاستغناء عن الطماطم حسب الرغبة.

تحضير المكرونة

يتم وضع كمية من الماء في وعاء على النار حتى تغلى ثم إضافة بعض الزيت ورشة من الملح وإضافة المكرونة والتقليب حتى تنضج ثم تصفى وتترك جانبا.

تحضير البشاميل

غلى اللبن والشوربة ثم وضع السمنة او الزبدة فى وعاء على النار حتى تسيح ثم رفعها من على النار.

اضافة الدقيق الى الوعاء مع التقليب ثم اضافة اللبن بالشوربة مع التقليب بواسطة المضرب الكهربائى حتى لا يتكتل الدقيق.

ثم اضافة الملح والفلفل الاسود والبيض المخفوق والتقليب بعض الوقت حتى تزيد كثافة المكونات وتترك جانبا.

طريقة التحضير للتسوية