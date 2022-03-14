طريقة صبغ الحواجب بالحناء في المنزل باللون البني صبغة تدوم طويلاً

صبغ الحواجب بالحناء، زادت وانتشرت في الفترة الأخيرة اهتمام النساء والفتيات بصبغ الحواجب في صالونات التجميل، ولكن تحتوي المواد التي يتم استخدامها على بعض المواد الكيماوية الضارة التي قد تضر بصحة الجلد، مما يجعل البعض يبحث عن الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج مماثلة لتلك التي يتم الحصول عليها في صالونات التجميل، وفي نفس الوقت تكون بتكلفة أقل وأكثر أماناً، لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة صبغ الحواجب بالحناء في المنزل بكل سهولة ويسر، فقط تابعوا معنا السطور التالية.

صبغ الحواجب بالحناء

المكونات المستخدمة

ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون.

واحد ملعقة كبيرة من الحناء.

مقدار واحد ملعقة كبيرة من بودرة عشبه الأملا.

زبدة الشيا أو فازلين حتى يتم حماية الجلد من أثار الحناء.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير

في وعاء قديم يتم وضع جميع مكونات الحناء ويتم عجنها جيداً مع مراعاة أن تكون الحناء متماسكة بعض الشيء.

بعد ذلك يتم غسل الحواجب جيدًا بغسول للوجه مناسب للبشرة، ثم يتم التجفيف تماماً.

يفضل استخدام الفازلين أو زبدة الشيا كطبقة مانعة لتسرب الحناء بقرب الحاجب

نقوم بتوزيع الحناء على الحاجب في اتجاه الشعر بواسطة فرشاة للماسكارا بحركات دائرية.

يفضل وضع طبقة ثانية حتى نصبح الطبقة سميكة، لابد من استخدام مناديل ورقية و ضعها فوق الحاجب بلطف حتى يتم إزالة أي فقاعات هواء موجودة حول الحاجب.

يتم استخدام نفس الخطوات مع الحاجب الأخر، وتترك لمدة من ٣ إلى ٤ ساعات تقريباً أو أكثر وذلك على حسب درجة اللون المطلوبة.

بعد ذلك نقوم بإزالة المناديل الورقية، ويتم غسل الحواجب جيداً بالماء الفاتر وتجفيفها.

يتم وضع طبقة من الفازلين أو زبدة الشيا على الحاجب بعد الحناء للترطيب.

للحصول على أفضل النتائج يرجى تكرار الوصفة على حسب الحاجة، ولا داعي للقلق لأنها من مواد طبيعية غير ضارة.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم طريقة صبغ الحواجب بالحناء في المنزل بكل سهولة، ولمزيد من المعلومات يرجى ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.