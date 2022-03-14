نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المقلوبة السعودى علي أصولها بخطوات سهلة وسريعة وغير مكلفة والطعم لذيذ ورائع في المقال التالي
تعتبر المقلوبه من الاكلات السعودية المشهورة التى انتشرت بشكل كبير فى مصر والبلاد العربيه، وتبحث دائما ربات البيوت عن طرق تحضيرها حتى تحصل على وجبه جديدة تقدمها لأبنائها، وهى من الاكلات التى تقدم كوجبه كامله لانها تحتوى على الخضروات والارز والبروتين، وتقدم المقلوبه ايضا فى العزومات العائليه ويحضر معها المقبلات المفضله لديكم، واليوم نقدم لكم طريقة تحضير المقلوبه بكل تفاصيلها.
تعد المقلوبه من الاكلات المشهورة فى البلاد العربية وانتشرت كثيرا فى مصر، وتحضر دائما فى العزومات العائلية وهى عبارة عن مجموعه من طبقات الخضروات مع الارز البلدى او الارز البسمتى حسب الرغبه، تقدم المقلوبه السعودى باللحمه بالضانى، واليوم نقدم لكم طريقة عمل المقلوبه.
مكونات عمل المقلوبة السعودي
- ٢حبة من الباذنجان الرومى.
- ٢حبة من الطماطم.
- ٢حبة بطاطس.
- عدد ٢ بصلة متوسطة الحجم.
- عدد ٣ حبات من الجزر.
- ٣ معالق كبيرة من الزبدة.
- ٢ معلقة كبيرة من الزيت النباتى.
- نصف كيلو من الارز البسمتى.
- ٢ كواب من الماء المغلى.
- ٥ شرائح من الريش الضانى.
- معلقة صغيرة من الملح.
- نصف معلقة صغيرة من بودرة الزعفران.
- نصف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.
طريقة التحضير
- فى وعاء عميق نغسل الارز بالماء ونقوم بنقعه لمدة ساعه.
- نقوم بغسل الخضروات بالماء وتقشيرها وتنظيفها.
- تقطع الخضروات الى شرائح سميكة ونضع كل نوع بمفردة.
- نضف القليل من الملح على الخضروات.
- فى قدرا عميق على نار متوسطة نضع الزيت مع الزبدة ونقوم بتسخينهم جيدا.
- نضع شرائح اللحمه فى الزبدة ونقوم بتقليبها على الوجين حتى يتغير لونها ويتم تشويحها بشكل جيد.
- نرفع اللحمه من على النار ونضع مكانها شرائح الباذنجان ونقوم بتحميرة.
- نرفع الباذنجان ونقوم بتحمير الجزر ثم الطماطم ثم البطاطس ونتركهم جانبا.
- فى ذالك القدر نضع البصل ونقوم بتشويحه جيدا.
- نضف طبقة من شرائح اللحمه ثم طبقة من شرائح الباذنجان.
- نضف اليهم طبقة من شرائح الجزر وطبقة من شرائح البطاطس.
- نكرر العملية حتى ننتهى من الكمية الموجوده.
- نضف اليهم الارز البسمتى ونراعى عدم تقليب الارز.
- فى وعاء عميق نضع الماء مع الزعفران والملح والفلفل الاسود ونقلبهم جيدا.
- نضف هذا الخليط على الارز حتى يتساوى الماء بالارز.
- نضع طبق مسطح فوق الارز ونقوم بتغطيته.
- عندما يتشرب الارز بالماء نقوم بتهدئة النار ونتركه حتى يتم تسويته جيدا.
- عند تسوية المقلوبة نحضر سرفيس كبير مسطح.
- نقوم بقلب الصينية ببطئ حتى لا تنفرط المكونات عن بعضها.
- تقدم المقلوبه كوجية كامله لا تحتاج الى اصناف للتقديم معها فهى تحتوى على الخضروات والارز والبروتين.
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