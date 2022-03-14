طريقة عمل المقلوبة السعودى علي أصولها بخطوات سهلة وسريعة وغير مكلفة والطعم لذيذ ورائع

تعتبر المقلوبه من الاكلات السعودية المشهورة التى انتشرت بشكل كبير فى مصر والبلاد العربيه، وتبحث دائما ربات البيوت عن طرق تحضيرها حتى تحصل على وجبه جديدة تقدمها لأبنائها، وهى من الاكلات التى تقدم كوجبه كامله لانها تحتوى على الخضروات والارز والبروتين، وتقدم المقلوبه ايضا فى العزومات العائليه ويحضر معها المقبلات المفضله لديكم، واليوم نقدم لكم طريقة تحضير المقلوبه بكل تفاصيلها.

تعد المقلوبه من الاكلات المشهورة فى البلاد العربية وانتشرت كثيرا فى مصر، وتحضر دائما فى العزومات العائلية وهى عبارة عن مجموعه من طبقات الخضروات مع الارز البلدى او الارز البسمتى حسب الرغبه، تقدم المقلوبه السعودى باللحمه بالضانى، واليوم نقدم لكم طريقة عمل المقلوبه.

مكونات عمل المقلوبة السعودي

٢حبة من الباذنجان الرومى.

٢حبة من الطماطم.

٢حبة بطاطس.

عدد ٢ بصلة متوسطة الحجم.

عدد ٣ حبات من الجزر.

٣ معالق كبيرة من الزبدة.

٢ معلقة كبيرة من الزيت النباتى.

نصف كيلو من الارز البسمتى.

٢ كواب من الماء المغلى.

٥ شرائح من الريش الضانى.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من بودرة الزعفران.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

طريقة التحضير