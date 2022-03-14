نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير كيكة المقلاه السهلة حلى كيك سريع في دقائق هش بمذاق لذيذ في المقال التالي

تعتبر كيكة المقلاة أو الطاسة أحد أسهل وأسرع الوصفات التي يمكنك اللجوء اليها في المناسبات والاعياد وكما إنها تتميز بشكلها الرائع ومذاقها اللذيذ الذي يحبه الأطفال جدا، وكما إن طريقة تحضيرها غير الطريقة التقليدية ويمكن لأي شخص حتى غير محترفي المطبخ أن يقوم بتحضيرها في الحال كما إنها تناسب للمبتدئين فهي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، وكما إنها تتكون من مكونات بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت تقريبا ونحتاج في تلك الوصفة المضرب بالسلك أو معلقة كبيرة وكما إنها تتميز بعدم احتياج إلى الفرن فكل ما نحتاجه هو طاسة كبيرة فقط وتحتاج فترة لا تقل عن 20 دقيقة حتى تصبح جاهزه للتقديم. مكونات كيك مقلاه حلى كيك سريع ثلاث حبات من الموز. نصف ملعقه كبيرة من عصير الليمون. عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر الابيض. معلقتان كبيرتان من الزبدة او السمن. معلقة صغيرة من القرفة حسب الرغبة. حبتان كبيرتان من البيض الاحمر. كوب ونصف من دقيق الحلويات. ربع كوب من الحليب. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع كوب من الزبد أو السمن حسب المتوفر. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من السكر. تحضير كيكة مقلاه بالخطوات كيك سريع وشهي أولا نقوم بجلب حبات الموز ونصف الليمونه ونقوم بتقطيع كل الموز إلى قطع كبيرة ونقوم بعصر نصف اليمونه على الموز المقطع ونتركة جانبا.

ثم نقوم بجلب مقلاه غير لاصقة ونقوم بوضع السكر عليها ونتركه على نار متوسطة بدون تقليب حتى يتكرمل.

وعند التأكد من أن السكر قد تكرمل جيدا نقوم بتقليبه حتى يأخذ لون واحد ثم نضع عليه الموز المقطع الذي تركناه جانبا ونقوم بتقليبة.

ثم نضيف القرفة والمكسرات ونقوم بتقليب على نار هادئه ثم نفرد الموز في الطاسة ونقوم بتغطيته على نجهز خليط الكيك.

ثم نقوم بجلب بولة كبيرة ثم نقوم بوضع فيها كل من البيض والسكر والفانيليا ونقوم بتقليبهم جيدا بالمضرب السلكي حتى يذوب السكر ونقوم بترك الخليط جانبا حتى نجهز الحليب الساخن.

ثم نقوم بجلب اناء كبير ونضع فيه الحليب والذبدة ونتركهم على نار هادئه حتى تذوب الذبدة تماما ويكون الحليب ساخن نوعا ما.

وفي أثناء تسخين الحليب سنقوم بإضافة الى خليط البيض والسكر كل من الدقيق والبيكنج بودر ونقوم بالتقليب حتى يختفي الدقيق ويتكون لنا قوام ثقيل.

بعد أن تأكدنا أن الزبدة قد ذابت والحليب سخن جيدا سنقوم بإضافته إلى خليط الدقيق ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيدا حتى يتكون لنا قوام خفيف. عمر شويل - جدة تحضير كيكة المقلاه السهلة حلى كيك سريع في دقائق هش بمذاق لذيذ - ثقفني

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