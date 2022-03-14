نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات بسيطة وسهلة لعمل البيتزا الايطالي بالسوسيس والجبن في المنزل والطعم أحلي من برا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البيتزا من أشهر المعجنات التى يحبونها الأطفال ويطلبونها كثيراً، وتتنوع أحجام وانواع الحشو على حسب رغبة كل فرد في تناولها، حيث يمكن أن تكون الحشوة بالسوسيس أو السجق أو الجبن أوالسي فود، وكل منهما لهما الذوق المختلف والطعم اللذيذ، وسوف نعرض فى هذا المقال عن وصفه تحضير البيتزا بالسوسيس والجبن بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة وطعم لذيذ.

طريقة وصفة البيتزا الايطالى بالسوسيس والجبن

تتميز البيتزا الايطالي بمختلف الحشوات التى تعمل بها، وكل حشوة تختلف فى طريقة تحضيرها، فهناك بعض النساء يقومون بشراء البيتزا لأطفالهم توفيراً للوقت، ولكن ننصح الأمهات بعملها فى المنزل للحفاظ على سلامة أولادنا وبناتنا من الأكل الجاهز، وتعد البيتزا من المعجنات السهلة فى التحضير، حيث تكون مكوناتها موجوده فى كل بيت ويمكن إعدادها كما فى المطاعم المخصصة لها، ويوجد نوعين من البيتزا الايطالى والشرقى ولكل منهما المذاق الخاص به.

مكونات عجينه البيتزا

2 كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة خميرة فورية.

معلقة كبيرة من السكر.

ربع كوب زيت.

رشة ملح.

ماء للعجن.

طريقة التحضير

تحضير وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق والخميرة والسكر والزيت والملح ونضع الماء تدريجياً، ثم نعجن يدوياً حتى تصبح العجينة لينة ومتماسكة.

نقوم بتغطية العجين بكيس بلاستيك ونتركها لمدة ساعة حتى تتخمر.

تحضير حشوة البيتزا الايطالى بالسوسيس والجبن

المكونات

أربع صوابع سوسيس.

بصلة مبشورة.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

زيتون أخضر مخلى ومقطع.

جبن مبشور وجبن موتزاريلا.

معلقة سمن كبيرة.

ملح.

صلصة.

فلفل أسود.

زعتر.

طريقة التحضير

نرفع إناء على النار ونضع بداخله كلا من السمن والبصل ونقلب حتى يزبل.

نضع الفلفل الألوان ونستمر فى التقليب.

نقطع السوسيس قطع صغيرة، ثم نضعه على الخليط ونقلب ونضع الملح والفلفل والزعتر.

نشوح المكونات على النار حتى ينضج السوسيس.

تحضير البيتزا الايطالى بالسوسيس والجبن

نحضر العجين المتخمر بواسطة النشابة نقوم بفرد العجينة فى صينية مدهونة بالزيت.

نضع الصلصة فوق عجينة البيتزا، ثم نضع السوسيس والخضروات والجبن.

تدخل البيتزا فى الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

البيتزا الايطالي من أفضل أنواع البيتزا، حيث نجد عشق الجميع لها وخاصة الأطفال، فيمكن أن نقوم بعملها بالمزيد من الحشوات المختلفة والرائعة، فيمكن أن نعدها بالجبن المتوفرة لديكي في المنزل، أو باللحمة المفرومة، أو بالفراخ، أو السوسيس، وغيرها المزيد من الحشوات، وفي هذا المقال قد قدمنا لكم طريقة سهلة لعمل البيتزا الايطالي بالسوسيس في المنزل نتمنى أن تنال إعجابكم.