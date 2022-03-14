أسرار عجينة العشر دقائق لعمل البيتزا والمعجنات بكل سهولة من غير وقتك ما يضيع في المطبخ

أسرار عجينة العشر دقائق ، تستخدم في تحضير البيتزا وتحضير المعجنات أو بعض الوصفات التي تحتاج إلى عجينة طرية وهشه وطعمها تحفه، في حالة الوقت الضيق أو زيارة ضيوف بشكل مفاجئ، عجينة العشر دقائق تساعد المرأة العاملة من أنجاز وقتها في المطبخ، عجينة العشر دقائق سريعة التحضير وتستخدم في نفس الوقت تحضرها سوف نقدم لك من خلال مقالنا أسرارها وطريقة تحضرها ونقدم لك عجينة العشر دقائق لعمل المعجنات وعجينة العشر دقائق لعمل البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل وأسرار عجينة العشر دقائق بكل خطواتها

تناسب عجينة العشر دقائق تحضير عديد من الوجبات التي تعجب أولادك، فهي تدخل في كثير من الوصفات وتقلل عناء البحث عن وصفات للعشاء فهي تناسب وجبة العشاء أو في وجباتك اليومية فهي عجينة سهلة وسريعة التحضير ولك المقادير.

مقادير عجينة العشر دقائق

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 كوب من الماء الدافئ.

5 كوب من الدقيق.

2 ملعقة لبن بودر.

نصف كوب من زيت الذرة.

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق

ضعي كوبان من الماء مع كوبان من الدقيق مع السكر والخميرة الفورية والزيت ثم قومي بخلط المزيج جيداً.

يغطي الخليط ويترك لمدة عشر دقائق.

بعد مرور العشر دقائق ضيفي ثلاثة أكواب الدقيق الباقين من مقدار الدقيق على الخليط وقومي بالعجن حتي تصبح العجينة متماسكة ولينة قابلة للتشكيل.

عجينة العشر دقائق للمعجنات

لتحضير عجينة العشر دقائق لعمل العديد من وصفات المعجنات بمختلف الحشوات التي يفضلها أولادك وتناسب عمل وصفات مناسبة لوجبة مدرسية، أو نوع من المعجنات في الرحلات والمصايف، حضري نفس مكونات عجينة العشر دقائق واتركيها لمدة عشر دقائق وقومي بتقطعها على الفور والاستخدام.

عجينة العشر دقائق لعمل البيتزا

استخدمي نفس مكونات عجينة العشر دقائق السابقة مع تغير نوع الزيت بدل من زيت الذرة إلى زيت زيتون، لان تمتاز عجينة البيتزا بزيت الزيتون بمذاق رائع وممتاز، ثم بعد ذلك قطعي العجينة وأفرديها في صينية مخصصة لعمل البيتزا وضيفي لها صوص البيتزا والحشوة المفضلة لديكي وادخليها الفرن على حرارة عالية وتقدم ساخنة وبالهنأ والشفا.