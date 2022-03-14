نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل التونة المعلبة في البيت بطريقة سهلة مثل المصانع في المقال التالي

تعتبر التونة من الأكلات المعلبة المشهورة في جميع أنحاء العالم، ويقبل عليها تناولها إقبالًا شديد في الاوانة الاخيرة وخاصة الاطفال، تعتبر التونة أكلة بحرية سهلة الاعداد وكذلك سهلة الأكل، وتحتوي التونة علي العديد من البروتينات والفيتامينات وهي تتميز بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الانسان، مكونات التونة وعناصرها الغذائية تعمل على امتداد جسم الانسان بالطاقة اللازمة وتساهم بشكل كبير في بناء الخلايا الداخلية، سوف نتعرف الآن على أفضل طريقة لعمل التونة المعلبة في المنزل بأقـل التكاليف وبطعم مميز مثل التونة المعلبة ولذلك من خلال المقال. طريقة عمل التونة المعلبة في المنزل المكونات: كيلو جرام من سمك تونة مخلي ومنزوع منه الجلد .

أربع ملاعق صغيرة من ملح الطعام .

أثنين ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

عدد ثماني ملاعق كبيرة من زيت زيتون أو زيت عباد الشمس .

عدد ثماني برطمانات زجاجية وأغطية معدنية . طريقة التحضير: الخطوة الأولي قومي بإحضار البرطمانات الزجاجية، وضعي فيه ماء مغلي لمدة خمس دقائق ثم صفيها جيداً وبعد ذلك ضعيها على منشفة قطنية واتركيها تجف من الهواء . الخطوة الثانية قومي بتقطيع سمك التونة إلى شرائح بالعرض سمكها سنتيمتر ونصف ثم بعد ذلك ضعي ملعقة كبيرة زيت في كل برطمان ثم بعد ذلك رصي شرائح التونة طبقات فوق بعضها ورشي بين كل طبقة ربع ملعقة صغيرة من الملح ورشة الفلفل الأسود واضغطي على السمك جيداً واملئي أي فراغات بين قطع السمك واتركي مسافة في أعلى البرطمان بين السمك والغطاء . الخطوة الثالثة مرري سكين حول الحواف الداخلية للبرطمان لتفريغه من الهواء احكمي إغلاق البرطمانات ثم رصيها في قدر بعد ذلك قومي بإحضار قدر ثم املئي القدر بالماء المغلي حتى يصل إلى حافة البرطمانات قبل الأغطية ثم غطي القدر وضعيه على نار عالية واتركي الماء يغلي في القدر لمدة عشر دقائق وبعد ذلك أخفضي حرارة النار اتركي التونة على نار هادئة لمدة ساعة ونصف ثم ارفعيها من على النار . الخطوة الرابعة اتركي القدر حتى يبرد لمدة عشر دقائق قبل فتحه ثم بعد ذلك قومي بإخراج البرطمانات واتركيها تبرد في درجة حرارة الغرفة لمدة 12 ساعة ثم خزني التونة لمدة عام كامل في مكان جاف وبعيد عن الحرارة دون فتح البرطمان واحفظيها في الثلاجة بمجرد فتح البرطمان وتناوليها خلال يومين من تاريخ فتحها ‏ وقدميها إلى أولادك في أى وقت . عمر شويل - جدة أسرار عمل التونة المعلبة في البيت بطريقة سهلة مثل المصانع - ثقفني

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