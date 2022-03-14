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البغاشة الهشة والخفيفة تعد هذه الحلوة من أسهل وأخف الحلويات التي يمكنك تحضيرها من المنزل بكل سهولة خلال 10 دقائق فقط، فهي من الحلويات الاقتصادية فهي تتكون من مكونات متوفرة في جميع المنزل، وتتميز هذه الحلوى بقرمشتها ولونها الذهبي المميز، كنا أنها من الحلويات التي سوف يعشقها جميع أفراد أسرتك لأنها من الحلويات الخفيفة ويمكن تزيينها بسكر بودر او إضافة بعض الصوصات عليها مثل صوص الشوكولاتة أو الكراميل سوف تعطيها طعم ومذاق رائع ستعجب أطفالك جداً. مقادير البغاشة 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب نشا.

2 بيض.

نصف كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

زيت للقلي. الشربات 2 كوب سكر.

كوب ماء.

رشة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة تحضير البغاشة في البداية نأتي بوعاء كبير و نقوم بوضع الدقيق و النشا و الملح ونقلبهم مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بوضع ملعقتين من الزيت على الدقيق ونقوم بفرك الدقيق مع الزيت حتى يتشربه تماماً.

ثم نقوم بإضافة البيض و الفانيليا و نقوم بتقليب الدقيق مع البيض حتى يختفي أثر البيض مع الدقيق تمامًا.

بالتدريج نقوم بإضافة الماء على خليط الدقيق و البيض ونقلبهم مع بعضهم حتى تتجمع العجينة.

نبدأ الآن بعجن البغاشة جيداً بالعجان أو باليد لمدة 10 دقائق حتى تصبح العجينة طرية و لينة.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى قسمين ونقوم بتغطية العجينة و نتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.

نقوم برش القليل من النشا على سطح الرخامة و نقوم بفرد العجينة حتى يصبح حجمها 1 سم.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى مكعبات متوسطة الحجم أو الشكل الذي تفضلينه.

نستمر هكذا حتى ننتهي من الكمية.

نضع طاسة بها زيت غزير على النار متوسطة حتى يسخن.

نضع قطع البغاشة في الزيت مع التقليب حتى تأخذ اللون الذهبي المميز.

نرفع البغاشة من الزيت ونضعها فى الشربات البارد.

ثم نرفعها من الشربات ونبدأ برصها في طبق التقديم ويمكن تزينها بالسكر البودر أو صوص الشوكولاتة و صوص الكراميل ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة البغاشة الهشة والخفيفة بطريقة اقتصادية في عشر دقائق بمكونات بسيطة وسهلة جدًا - ثقفني

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