بديل التاتو.. صبغ الحواجب بنفسك في البيت بطريقة احترافية مش هتروحي كوافير تاني من اليوم

بديل التاتو.. صبغ الحواجب بنفسك في البيت بطريقة احترافية ننشر اليوم لكم طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون في المنزل بدون الحاجة إلى الذهاب إلى الكوافير وصالونات التجميل، حيث يعد جمال الحاجب مهم جدًا في إبراز جمال العينين بل والوجه كله، فهي تؤثر بشكل كبير على مظهر وجهك العام ولذلك تهتم بها السيدات اهتمام كبير، وتلجأ السيدات إلى صبغ حواجبها بالصبغات الصناعية التي تعطي ألوان غريبة غير طبيعية أما صبغها بالوصفات الطبيعية هي الطريقة الأفضل ولا سيما بالقرنفل الذي يحتوي على فوائد عظيمة.

طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون

مكونات الوصفة:-

كوب كبير من زيت الزيتون الطبيعي.

عيدان قرنفل.

طريقة التحضير: –

قومي بطحن القرنفل المسامير في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعمًا تمامًا كالبودرة ثم ضعيه في وعاء مناسب وأضيفي إليه زيت الزيتون.

قلبي بودرة القرنفل مع زيت الزيتون جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس ثم باستخدام فرشاة الصبح ابدئي في فرده على حاجبيك واتركيه لمدة نصف ساعة على الحواجب.

بعد مرور النصف ساعة قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ وخاصة منطقة الحواجب حتى تتخلصي تمامًا من الوصفة على حاجبيك وحتى لا يترك بقع على الجبين.

يمكنك استخدام الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا حتى تحصلي على صبغة ثابتة ونتائج مميزة ولكن من الأفضل أن تقومي بتنظيف المنطقة من الشعر الزائد قبل وضع الوصفة حتى يصبح اللون موحدًا.

وصفة القرنفل لتكثيف الحواجب

مكونات الوصفة: –

عود واحد من مسامير القرنفل المجففة.

طريقة التحضير: –

قومي بتحميص عوض القرنفل المجفف على درجة حرارة نار مرتفعة لمدة دقيقة تقريبًا لا أكثر حتى يصبح لونه أسودًا.

ارفعي من على النار واتركيه لمدة عشر دقائق حتى يصبح لونه أشبه بلون الكحل.

قومي بتلوين حاجبيك به واملأي الفراغات الخالية من شعيرات الحاجب وبذلك يصبح لون الحاجب كثيفًا وجميلًا.

أبرز أضرار القرنفل لشعر الح: -ب

قد يتسبب القرنفل ببعض الآثار الجانبية وأضرار لبعض الأشخاص والبشرات ومن أضراره ما يلي:-